Özel sektörden Uluslararası Kalkınma işbirliği çalışmalarına destek
Dışişleri Bakanlığı'nın manevi himayelerinde faaliyete başlayan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı Vakfı'nın kurucuları Limak, Eczacıbaşı, Özaltın ve IC Holdingleri oldu.
07.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:39
Dışişleri Bakanlığı'nın manevi himayelerinde faaliyete başlayan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı Vakfı'nın kurucuları Limak, Eczacıbaşı, Özaltın ve IC Holdingleri oldu.
Kaynak: Dunya.com