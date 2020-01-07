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Özel sektörden Uluslararası Kalkınma işbirliği çalışmalarına destek

Dışişleri Bakanlığı'nın manevi himayelerinde faaliyete başlayan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı Vakfı'nın kurucuları Limak, Eczacıbaşı, Özaltın ve IC Holdingleri oldu.

07.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:39
Özel sektörden Uluslararası Kalkınma işbirliği çalışmalarına destek

'nın manevi himayelerinde faaliyete başlayan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı Vakfı'nın kurucuları Limak, Eczacıbaşı, Özaltın ve IC Holdingleri oldu.

Kaynak: Dunya.com

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