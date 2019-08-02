Özel sektörden "EGE MATAL"a yoğun ilgi

Ege Üniversitesi'nde Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın göreve geldikten sonra başlattığı üniversite- sanayi işbirliği seferberliği özel sektörden yankı buldu. Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE MATAL) bünyesinde bulunan;Mekanik ve Termal Analiz Laboratuvarı, Biyolojik Analiz ve Hücre Kültürü Laboratuvarı, Görüntüleme ve İç Yapı Analiz Laboratuvarı, Kromatografi ve Spektroskopi Laboratuvarı ile pek çok analiz gerçekleştiriyor.Ege Üniversitesi araştırma olanakları ve akademisyenlerinin gerçekleştirdiği nitelikli çalışmaların paydaşların, sanayicilerin ve özel sektörün kullanımına açılması ile birlikte Ege Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemi EGE-LABSİS'in katkısı ile EGE MATAL'a başvurular önceki yıllara göre büyük bir artış gösterdi. EGE MATAL'a analiz amacıyla 2017 yılında 350 başvuru yapılırken,bu sayı 2018 yılında 9 kat artarak 2 bin 820'ye çıktı.EGE-LABSİS'in, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın talimatı ile özel sektörün kullanımına açılması ile birlikte 2019 yılının ilk altı ayında ise bir önceki yıla göre önemli bir sıçrama yaparak 2 bin 445'e ulaştı.

"Toplumun her kesimi ile daha yoğun buluşturacağız"

Özel sektörün ve paydaşların Ege Üniversitesinin bilimsel altyapısına yönelik yoğun ilgiyi değerlendiren Rektör Prof. Dr. Budak, "Üniversitemizi, toplumun her kesimi ile daha yoğun buluşturmaya, dijital olanakların ve bilgi iletişim teknolojilerin sunduğu imkânı ile aramızdaki mesafeleri kaldırmaya devam edeceğiz.Kısa sürede ulaştığımız hedefler, gerçekleştirdiğimiz projeler değerli ekip arkadaşlarımın, akademik ve idari çalışanlarımızın gösterdikleri üstün gayret ve emekleri sayesindedir. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kutsal Turhan ve Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Suna Timur başta olmak üzere herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesi web sayfası üzerinden Ege Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi –AVESİS ile Ege Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemi EGE-LABSİS Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın talimatı ile özel sektörün, paydaşların ve sanayicilerin kullanımına açıldı. Sisteme giriş yapan paydaşlar Ege Üniversitesinin sahip olduğu araştırma olanaklarına ve akademik personelinin nitelikli çalışmalarına rahatlıkla ulaşmaya başladı. EGE MATAL; Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesinde önemli yer tutan sektörlere yönelik temel araştırmalar başta olmak üzere,sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ürün ve üretim süreçlerinde uygulanan test ve analizlere kadar tüm aşamalarda adından söz ettirmeye başladı. Üniversite–Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ile özel sektörün ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu temel analiz ve testlerin gerçekleştirilmesinde referans merkezi olan EGE MATAL'a; son yıl içinde özel sektör tarafından yoğun başvuru yapıldı. EGE MATAL'a 2017 yılında 350 başvuru yapılırken, 2018 yılında bu sayı 2 bin 820'ye 2019 yılının ilk altı ayında ise 2 bin 445'e çıktı.

Güçlü laboratuvarı alt yapısı

Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin;çözüm odaklı, güçlü alt yapısı ve kalite anlayışı ile hizmet verdiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Günümüz ekonomik rekabet savaşlarından ülkemizin en az kayıpla atlatabilmesinin yolu, eğitim, bilim, fen ve Ar-Ge çalışmalarından geçiyor. Ege Üniversitesi olarak bu misyon doğrultusunda, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirmenin yanı sıra pek çok alanda ülkemize ve insanlığa hizmet etme sorumluluğu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bünyesinde dünyanın önde gelen sağlık ve tıp bilimleri, temel bilimler, nükleer bilimler ve mühendislik bilimlerini bulunduran Ege Üniversitesi'nde; EGE MATAL, hem kurum içine hem de kurum dışı paydaşlara hizmet vermeye başladı. Üniversite- sanayi işbirlikleri kapsamında önemli toplantılar yaptık. Üniversitemizin potansiyelini sadece kurum içine değil kurum dışına,özel sektöründe hizmetine açarak büyük bir başarı gösterdik. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Suna Timur ise "Araştırma üniversitesi olabilmenin temel gerekliliklerinden olan nitelikli yayın ve proje çıktılarının eldesi için güncel ve çalışır vaziyette laboratuvar alt yapısının bulunması son derecede önem taşımaktadır. EGE-LABSİS'in devreye girmesi yanısıra rektörümüzün üniversitemiz test, analiz, merkez ve laboratuvarlarına ilişkin tanıtım materyallerinin paydaşlara ulaştırma gayretleri sonucunda gerek İzmir ili çevresinde gerekse farklı bölgelerde yer alan üniversite, kamu kuruluşları ve sanayi Ar-Ge ve Ür-Ge'lerine yönelik hizmet ve analiz talepleri geçen yıllara göre ciddi oranda artış göstermiştir. Kamu ve özel kuruluşların özellikle araştırma ve geliştirme aşamalarında ihtiyaç duydukları, malzeme karakterizasyonu ve biyoteknoloji alanlarında kullanılan güncel cihazları kapsayan laboratuvar olanakları sunmaktadır. Üst yönetimin üniversitemiz merkez ve laboratuvarlarına sunduğu destek, EGE-MATAL kadrosunda yer alan idari ve farklı disiplinlerde çalışan doktoralarını tamamlamış cihaz uzmanlarının ayrıca öğretim üyesi ve elamanlarının bilgi birikimi verilen hizmet kapasitesini artırmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler