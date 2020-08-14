Özel sektörden Akdeniz'de Türk gazının çıkarılmasına destek çağrısı Akdeniz'de Türk gazının çıkarılması konusunda özel sektörün de arama ve sondaj çalışmalarına katılımı içim gerekli desteğin verilmesi konusunda destek çağrıları gelmeye devam ediyor.

Akdeniz'de Türk gazının çıkarılması konusunda özel sektörün de arama ve sondaj çalışmalarına katılımı içim gerekli desteğin verilmesi konusunda destek çağrıları gelmeye devam ediyor. Akdeniz'de birçok noktada navtex ilan ederek gaz aramaya başlayan hükümete özel sektörden destek geldi.

Yılmazlar Group CEO'su Harun Reis Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete Akdeniz'de bulunan Türk gazının çıkarılması konusunda özel sektöre destek verilmesi konusunda çağrıda bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin Akdeniz konusunda çok haklı girişimde bulunduğunu söyleyerek özel sektör olarak bu konuda üzerilerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Akdeniz'de gaz çıkarmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Harun Yılmaz, "Türk halkının da bu gazdan elde edilecek gelire ihtiyacı var. Bir taraftan devlet kendi aramasını yaparken bir taraftan da özel sektör olarak bizler de bu aramalara destek verebiliriz. Özel sektör desteği alan sondaj çalışmaları daha çabuk netice verecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA