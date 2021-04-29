Özel sektörde çalışan aileler anaokullarının açılmasını istiyor
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Özel sektörde çalışan aileler anaokullarının açılmasını istiyor

Özel sektörde çalışan aileler anaokullarının açılmasını istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma döneminde 17 günlük tam kapanma sürecinde anaokullarında eğitime ara verilmesi kararı, özel sektörde çalışan aileleri zor durumda bıraktı.

Tam kapanma döneminde 17 günlük tam kapanma sürecinde anaokullarında eğitime ara verilmesi kararı, özel sektörde çalışan aileleri zor durumda bıraktı. Aileler çocuklarını bırakabilecekleri güvenli bir yer olmadığını ifade etti.

Tam kapanma kararının alınmasıyla birlikte anaokulları ve kreşler de eğitime ara verildi. Bu kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımız tarafından izni verilen ve denetlenen özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin devamına karar verildi" şeklinde açıklama yapmıştı.

Ancak anaokullarının kapalı kalması nedeniyle özel sektörde çalışan aileler zor duruma düştü. Çalışmak zorunda olan ebeveynler, çaresizlik içinde çocuklarını bırakabilecekleri bir yer aramak zorunda kalıyor. Birçok aile ise çocuklarını bırakabilecekleri güvenli bir yer olmadığını ifade eden aileler, bu duruma bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

"Anaokulu kapalı olduğu için bakacak kimse de yok"

Oğullarını bırakacak bir yer olmadığını söyleyen Hakan Dede, "Şimdi benim 6 yaşında oğlum var. Biz annesi ile beraber çalışıyoruz. Kreşler açık, anaokulları kapalı. Benim oğlum anaokuluna gidiyor. Anaokulu kapalı olduğu için bakacak kimse de yok. Bu sağlık çalışanlarına tanınan hakkın ben bizlere de tanınmasını istiyorum. Bir hak varsa hepimize tanınmalı. Şimdi eşim izin alacak, izin günüde yok. Çaresiz bekliyoruz" dedi.

"Onları bırakıp işe geldiğimde de kara kara düşüneceğim"

Çocuklarını evde bıraktığı için tedirgin olan Remziye Ulu, "17 günlük kapanma sürecinde biz özel sektör çalışanların aileleri olarak, çok mağduruz. Çocuklarımızı bırakacak bir yer bulamıyoruz. 5 buçuk yaşında bir oğlum var. Normalde anaokuluna gidiyordu ama şimdi okul kapalı olduğu için evde, 12 yaşındaki ablası ile yalnız bırakmak zorunda kalacağım. Onları bırakıp işe geldiğimde de kara kara düşüneceğim acaba ne durumdalar ocağı açtılar mı? Bir anne olarak bunları düşünüyorum. Buradan da yetkililere çağrımız bizi de düşünmeleri. Anaokullarının açılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Çalışmak zorunda olan anneler bunun zorluğunu 2 kat daha yaşayacaklar"

Herkesin bakıcısı olmadığını ve zor durumda kaldığını belirten Deniz Kara ise, "Tam kapanma sürecinde anaokullarının kapalı olması çalışan aileleri çok etkiliyor. Çünkü hepsinin bakıcısı olamıyor. Çalıştıkları için bırakacak bir yerde bulamıyorlar. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığının biraz daha hassas olması gerekiyor. Çalışan annelerin çocukları bırakabilecek yerleri yok. O yüzden kreş ve ana okullarına bırakmak zorunda kalıyor. Çalışmak zorunda olan anneler bunun zorluğunu 2 kat daha yaşayacaklar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Özel sektörde çalışan aileler anaokullarının açılmasını istiyor
Özel sektörde çalışan aileler anaokullarının açılmasını istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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