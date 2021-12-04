özel sektör iş birliği projeleri uluslararası arenada konuşulacak

AYDIN (DHA) - Türkiye'de uygulanan kamu-özel sektör iş birliği modeli (KÖİ), uluslararası yatırımcılara ve finans kuruluşu temsilcilerine gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında anlatılacak.

Bu yıl 6-10 Aralık tarihleri arasında altıncı kez düzenlenecek 'İstanbul PPP Haftası'na İstanbul ev sahipliği yapacak. İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi (PPPCOE) ve Dünya KÖİ Uzmanları Birliği (WAPPP) Orta Asya Bölüm Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, "30 ülkeden katılım olacak. Türkiye'nin KÖİ projelerinin büyük ilgi duyulduğu global pazarlarda, projelerden edinilen dersler, deneyimler, yine uluslararası finans kuruluşlarını üst düzey temsilcileri tarafından anlatılacak" dedi.

İstanbul Kamu Özel sektör İşbirliği Merkezi, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğinde bu yıl 'İstanbul PPP Haftası' etkinliğini altıncı kez düzenleyecek. 6-10 Aralık tarihleri arasında 30 ülkeden PPP proje sorumlusu bürokratlar, uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri, uluslararası yatırımcılar, PPP alanında çalışan akademisyenler ve altyapı yatırımlarında görev alan yerli-yabancı şirketler etkinlik kapsamında bir araya gelecek.

RUSYA İLK KEZ KATILIYOR

Bu yıl programda altyapılarını KÖİ modeli ile geliştirmek isteyen birçok ülkenin hazır bulunacağını ifade eden İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi (PPPCOE) ve Dünya KÖİ Uzmanları Birliği (WAPPP) Orta Asya Bölüm Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, "Rusya, PPP haftasına ilk kez etkin bir ekiple katılıyor. Son dönemlerde ilişkilerin yeniden gelişmeye başladığı Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai PPP Merkezi Başkanı da programda yer alacak. Gelişen KÖİ pazarlarından Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan yine programda sunumlarını Türk iş dünyası temsilcileri ile paylaşacak" dedi.

PROJELERE GLOBAL İLGİ

Türkiye'nin KÖİ projelerinin global pazarlarda büyük ilgi gördüğüne dikkat çeken Dr. Aydın, "Projelerden edinilen dersler, deneyimler, yine uluslararası finans kuruluşlarını üst düzey temsilcileri tarafından anlatılacak. IFC global KÖİ direktörü, Türkiye Sorumlu Müdürü ve etkin bir ekip de programda hazır bulunacak. İslam Kalkınma Bankası'nın üye ülkelerin kapasite geliştirilmesi amacıyla destek olduğu etkinlikte bankanın Türkiye operasyonları aktarılacak. Etkinlik kapsamında Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılış töreninde KÖİ projeleri ile ilgili bilgileri uluslararası katılımcılarla paylaşması planlanıyor" diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ TARTIŞILACAK

Bir hafta sürecek etkinliğin ana davetlilerinden birisinin de OECD Altyapı Forumu Eski Başkanı Thomas Barret'in olacağı bilgisini veren Dr. Eyüp Vural Aydın, "IMF, EBRD, ISDB, IFC, LTTIA gibi kurumların da hazır bulundukları etkinliğin ana teması 'KÖİ Projelerinin Birlikte Geliştirilmesi?' olarak seçildi. Özellikle Afrika, Balkanlar, Orta Asya ve Körfez ülkelerinden gelen katılımcılar ülkelerindeki PPP projelerini detaylı olarak sunacakları etkinliğin pandemi sonrası artan altyapı ihtiyaçlarına en etkin şekilde nasıl çözülebileceği konuları ele alınacak. Özellikle yatırımlar konusunda iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik kriterleri gibi başlıklarda uluslararası kuruluşların ne tür çalışmalar yürüttüğü detaylı bir şekilde tartışılacak" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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