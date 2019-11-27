(Özel) Şeker hastası sürücü krize girdi, yol boyunca 4 araca çarptıktan sonra durabildi

27.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:22

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon başında şeker komasına girmesiyle kontrolden çıkan araç ilk önce Esenyurt ilçesinde bir araca çarptı. Ardından Avcılar'a kadar gelen araç burada da 3 araca çarptıktan sonra durabildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay, dün 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 JM 4166 plakalı aracın sürücüsü Murat Ş.(37) direksiyon başında şeker komasına girdi. Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bir araca çarptı. Birkaç kilometre sonra Murat Ş. Avcılar Firüzköy Mahallesi'ne geldi. Burada ilk önce yola çıkan bir servis aracına çarpan Murat Ş.'nin kontrolündeki araç daha sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar Murat Ş.'ye yardıma koştu. Şeker hastası olduğunu söyleyen sürücü için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler durumu kötü olan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet'e bağlı trafik polisleri ise olayla ilgili tutanak tuttu.



Kazada ilk önce kendi aracına vurulduğunu söyleyen bir sürücü, "İlk önce benim araca vurdu. Sonra ben bunu takip edince diğer arkadaşlarında aracına vurdu" dedi.



Kaza anı kamerada



Şeker komasına girerek direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yol açtığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Murat Ş. isimli sürücünün yolda giderken park halindeki araçlara vurması ve olduğu yerde dönmesi yer alıyor. Görüntülerin devamında ise çevredeki vatandaşların Murat Ş.'ye yardıma koşmaları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA