Özel Savcı Mueller: Trump'ı temize çıkarmadım

ABD'de Rusya'nın 2016 Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiği iddialarını soruşturup rapor hazırlayan özel yetkili savcı Robert Mueller, ABD Kongresi'nde ifade verdi. Mueller, ABD Başkanı Donald Trump'ın rapor sonucunda 'tamamen temiz çıktığı' yönündeki açıklamasını reddetti.

2 yıl süren soruşturması sonrasında hazırlayan Mueller, Rusya'nın Trump'ın kazanması yönünde seçime müdahale ettiğini ama bunu 'suç teşkil edecek' şekilde kanıtlayamadığı sonucuna varmıştı.

Raporda 35 kişi ve 3 şirket doğrudan veya dolaylı olarak Rusya'nın seçimlere müdahale etmesi suçuna karışmakla suçlanmıştı.

Bu kişiler arasında Trump ailesinden hiç kimse yer almamıştı.

Mueller, Kongre ifadesinde çoğunlukla raporundaki metne bağlı kaldı. Soruları yanıtlarken de rapordan ifadelerden alıntılar yaptı. Sık sık "Rusya'nın ABD demokrasisine müdahalesi konusunda duyulan kaygıların öneminden' söz etti:

"Kariyerim boyunca demokrasimizin karşılaştığı bir dizi zorluk gördüm ama Rusya hükümetinin seçimlerimize müdahale çabaları bunlar arasında en ciddisi"

Mueller'in Temsilciler Meclisi'ndeki Adalet Komisyonu'ndaki ifade oturumunu Komisyon Başkanı Jarold Nadler açarken "Trump, 'Mueller raporu beni temize çıkarmıştır' açıklamasında haklı mı?' diye sordu.

Mueller buna kısaca "Hayır" yanıtını verdi.

"Başkan yasaların altında olmamalı"

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri özel savcının raporunun, Trump'ı ne tam olarak temize çıkardığını ne de suçlu bulduğuna savını dile getirdiler. Cumhuriyetçi Temsilci John Ratcliffe, rapordan çıkan sonucun masumiyet karinesi ilkesini ihlal ettiğini savunarak, "Evet, (başkan) yasaların üzerinde değil ama yasaların altında da olmamalı" dedi.

Mueller ise buna Başkan'ı soruşturmanın 'emsalsiz bir durum' olduğu yanıtını verip, Adalet Bakanlığı'na bağlı Savcılık Bürosu'nun görevdeki bir başkana dava açılamayacağı yönündeki ilkelerini hatırlattı.

Kongre'nin Demokrat üyeleri ise Trump'ın adaletin tecelli etmesini engelleyip engellemediği konusunu gündeme getirdiler.

Soruşturma raporunda yer alan ve Başkan'ın adaletin tecelli etmesini engelleme suçu işlemiş olabileceği 10 duruma işaret edildi. Buna en başta Trump'ın Mueller'i görevden almaya çalışması örnek gösterildi.

Mueller ise Başkan'ı sorgulamak için defalarca randevu istediklerini ama bu başvuruların Beyaz Saray tarafından geri çevrildiğini söyledi.

Neden Trump'ı yasal olarak ifade vermeye çağırmadığı sorusuna ise Trump'ı mahkemeye çıkmaya 'zorlamanın' zaman alacağı yorumuyla yanıt verdi.

"Demokratlar için destansı vir utanç"

Beyaz Saray ise Mueller'in Kongre'deki ifadeleri için "Demokratlar için destansı bir utanç" ifadeleriyle yorumladı. Trump ise Kongre'deki oturumlar için "Cumhuriyeçiler çok iyi bir gün geçirdi" dedi.

Mueller raporu, Trump yönetiminde yer alan bazı yetkililerin, onun "emirlerini yerine getirmeyi" reddetmesi sayesinde Başkan'ın adaletin tecelli etmesini önleme girişimlerinin başarısız olduğunu ifade ediyor.

Beyaz Saray eski danışmanı McGahn'ın yanı sıra eski FBI başkanı James Comey ve Trump'ın kendi kampanya menajerinin de bu türden emirleri yerine getirmemesi örnek veriliyor.