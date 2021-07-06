Sarıyer'de freni boşalan kamyonet otoparka girdi

Sarıyer'de deponun önünde park halinde olan kamyonetin freni boşalınca, kayarak bir iş yerinin otoparkına girdi.

Sarıyer'de deponun önünde park halinde olan kamyonetin freni boşalınca, kayarak bir iş yerinin otoparkına girdi. Yan yatan kamyonetin içindeki malzemeler dökülürken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmanın kamyoneti ürünlerini teslim etmek için market deposunun önüne aracını park etti. Aradan zaman geçtikten sonra kamyonetin freni boşalıp, marketin aşağısında bulunan bir iş yerinin otoparkına girdi. Yan yatan kamyonetin içindeki malzemeler de dökülürken, o anlar saniye saniye kameralara kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Vinç, kamyoneti kaldırdı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı