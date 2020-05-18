(Özel) Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Özel) Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kameralara yansıdı.

(Özel) Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı
18.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:06

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kameralara yansıdı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Tarımcılar Caddesi üzerinde yaşandı. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki gurup cadde üzerinde karşılaşınca kavga çıktı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada cadde savaş alanına döndü. Saniye saniye kameralara yansıyan kavgada 8 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle feci şekilde yaralandı. Çevredekiler, kavga edenleri ayırmak için büyük çaba harcadı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, özel araçlarla ve olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Emrah Ferzan Özpetek Yılmaz Erdoğan Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Çocuk İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: (Özel) Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 18:06:50. #1.15#
title