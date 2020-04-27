(Özel) Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapım çalışmaları havadan görüntülendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda salgın hastaneleri yapılacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda salgın hastaneleri yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe'deki hastanenin yapımı 21. gününde de hızla devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin tamamlandığı ve çatılarının koyulduğu görüldü. Hastanenin yapım çalışmaları havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı alanında ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede bin yataklı hastane yapılacağını, hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söylemişti. Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları 21. gününde de hızla devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin tamamlandığı ve yapıların üzerine çatıların koyulduğu görüldü. Bazı bölümlerinin işe inşaat çalışmalarının devam ettiği görüldü.

Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA