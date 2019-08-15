Özel Röportaj | Perinçek: Esad davet etti, Şam'a gideceğiz; hükümetle de görüşüyoruz
Siyasi tartışmaların odağında olan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek Türkiye'nin iç ve dış siyasi çizgisine, kendi politik tavrına kadar pek çok güncel başlığı Euronews RÖP programında anlattı.
15.08.2019 11:18
Siyasi tartışmaların odağında olan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek Türkiye'nin iç ve dış siyasi çizgisine, kendi politik tavrına kadar pek çok güncel başlığı Euronews RÖP programında anlattı.
Kaynak: Euronews.com