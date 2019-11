Özel röportaj | Hanna Öberg

30.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:13

Kariyerindeki en iyi dereceleri hep büyük şampiyonalarda (Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar) elde ettin. Büyük şampiyonalarda neyi farklı yapıyorsun? “Büyük turnuva baskısı” seni nasıl motive ediyor? Bence büyük turnuva baskısı senin performansını arttırıyor, bu görüşe katılıyor musun?



Benim için ne düşündüğüm her zaman kilit önemde. Büyük şampiyonalarda bir şey elde etmeye gelecek olursak, büyük baskının olduğu yarışlarda daha fazla odaklanmış durumda oluyorum. Bu da başarımda önemli bir etken. Benim için, önemi çok büyük olmayan yarışlarda iyi bir performans ortaya koymak daha zor. Örnek vermek gerekirse antrenmanlarda atışlardaki isabet yüzdem yarışlardakinden daha yüksek değil.İsveç Takımı olarak biatlon dünyasındaki en zor antrenmanları yapıyorsunuz. Wolfgang Pichler’in kendine özgü antrenman metotları var. Bunlar sezon içerisinde performansınızı nasıl etkiliyor? Bu zor antrenmanların İsveç’in son yıllardaki başarısında nasıl bir rolü var?Tabii ki Wolgang’ın antrenmanları bana çok şey kattı ve benim son yıllardaki gelişimimdeki payı oldukça fazla. Onun bir antrenör olarak en etkili olduğu nokta; sizi her şeyi başarabileceğinize inandırması ve kendinize güvenmenizi sağlaması, yolun başında düşündüğünüzden daha fazlasını elde edebileceğinizi ve her şeyin mümkün olduğunu göstermesi. Wolfgang bizimle çalışmayı bıraktı fakat şundan eminim ki ondan son gelenler de onunla aynı çabayı ortaya koyacaktır ve yapılacak olan bazı küçük değişiklikler de bizi daha iyi bir noktaya taşıyacaktır.





Kardeşin Elvira da gençler seviyesinde tıpkı senin gibi bir dünya şampiyonu. Doksanlı yıllarda Bjoerndalen Kardeşler’in biatlon dünyasında önemli bir etkisi vardı. Şu anda Boe Kardeşler biatlon dünyasını domine ediyorlar. Sence yakın gelecek Öberg Kardeşler de biatlon dünya kupasını domine edebilir mi? Sence senin başarın onu nasıl etkiliyor, onun üzerinde ekstra bir baskı oluşturuyor mu?



Gerçekten birkaç yıldır Elvira’nın Dünya Kupası seviyesinde takımımıza katılması ve takım yarışlarında birlikte yarışmamız için sabırsızlanıyorum. Onun bu seviyeye gelmesi için yeterli donanıma sahip olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. O dönem gerçekten benim için çok heyecan verici olacak.Geçmişte İsveç’in Magdalena Forsberg, Helena Ekholm,Anna Carin Olofsson büyük biatlon yıldızları vardı. Şu anda İsveç Biatlonu’nun en büyük ismi sensin. Bu durum hakkında neler söylemek istersin? Bu durum seni nasıl etkiliyor, üzerinde ekstra bir baskı yaratıyor mu?Bu saydığın isimler ben daha gençken benim idollerimdi. Şu anda onlar gibi sonuçlar almaya başlamam da benim için gerçekten çok büyük bir şey. Takım içerisindeki rolüme baktığımda değişilmez bir isim olduğumu düşünmüyorum. Şu anda takım içerisindeki bu durumu (takımın yıldızı algısını) gelecekte değiştirebilecek pek çok şey olabilir. Bence biz gerçekten güçlü bir takımız. Büyük zaferler elde edebilecek pek çok kadın ve erkek biatletimiz var. Ancak artık dışarıdan daha fazla dikkat çekiyoruz. Bu duruma örnek olarak medyayı gösterebilirim. Medya ilgisi son iki sezonda benim üzerimde. Fakat bu durum benim için şu ana kadar herhangi bir sorun teşkil etmedi. İnsanların benim için söyledikleri şeylere kulak asmayıp sadece performansıma odaklanmaya çalışıyorum.Büyük şampiyonalarda (özellikle olimpiyatlarda) atışlarda fark yarattın. Atışlar biatlonunun en güçlü tarafı. Ancak son iki sezonda kayaklı koşuda da büyük bir gelişim gösterdin. Bu sezon toplu çıkış klasmanında kristal küreyi kazandın. Kayaklı koşudaki gelişiminle ilgili neler söylersin?Her zaman gelişim göstermek için çalışıyorum. Bu benim en büyük motivasyonum ve son yıllarda bu attığım adımları görmekten de mutluluk duyuyorum. Her ne kadar daha önce hiç olmadığım kadar yüksek bir seviyede olsam da hâlâ daha iyi olmak için çok çalışmam gerek ve yapmam gereken çok fazla şey var.





Senin başarınla birlikte İsveç’te medya biatlona daha büyük bir ilgi göstermeye başardı. Bence şu anda medya ilgisi Magdalena Forsberg dönemiyle aynı seviyede. İsveç çok büyük bir kış sporları ülkesi. Çocuklar ve gençler arasında biatlonun popülaritesini nasıl görüyorsun? Almanya’nın bu konuda sıkıntılar yaşadığını biliyoruz, İsveç’te durum nedir?



İsveç’te kayaklı koşuya her zaman çok büyük bir ilgi var. Biatlon ise popülarite anlamında kayaklı koşunun oldukça gerisinde. Ancak son bir iki sezonda bu durum değişmeye başladı. Biatlon çok ama çok daha popüler bir hâle geliyor. Bunun da temelinde biatlonyn heyecan verici bir televizyon sporu olması yatıyor. Bence çocuklar arasında da bir aktivite olarak gelişiyor ve çocuklar biatlonu denemek istiyorlar.Biatlon dünyasındaki en iyi arkadaşlık ortamına İsveç Takımı sahip gibi gözüküyor.Hem kadın hem de erkek takımı birlikte çok fazla zaman geçiriyor. Bu arkadaşlık ortamı yarışları ve sonuçları nasıl etkiliyor? Büyük şampiyonalarda -özellikle bayrak yarışlarında- İsveç Takımı birlikte puzzle yapıyor gibi.İyi bir takımımız var. Birlikte çok fazla zaman geçiriyoruz. Bu dört beş yıldır böyle. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz, birbirimizi motive etme ve destekleme konusunda oldukça iyiyiz.Son sorularımız eğlenceli bir trivia olacak. Favorilerinizi seçin. Dünya Kupasındaki favori durağınız?



Tabii ki Östersund, ikinci sıra için ise Ruhpolding’i seçiyorum.





Dünya kupasındaki en büyük rakibin?





Onlardan çok fazla var. (Gülüyor.)





Yarışlar öncesindeki favori rutinin?





Isınmayla yarış arasında çoraplarımı değiştiririm.





Ole Einar Bjoerndalen mi Martin Fourcade mı?





Biatlon dünyasının sahip olduğu en büyük iki efsane arasında seçim yapmak imkansız.





Biatlondaki favori bölümün hangisi, atışlar mı yoksa kayaklı koşu mu?





İkisinin kombinasyonu. Güçlü fiziksel bir kayaklı koşu turundan yüksek isabet yüzdesine sahip bir atış turuna geçiş.





Dünya şampiyonluğu mu yoksa genel klasman kristal küresi mi?





Eğer bir altın madalya ve büyük kristal küreyi soruyorsanız, ben kristal küreyi seçeceğim.