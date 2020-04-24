(Özel) Ramazan topunun yerini ses bombası aldı...Bursa'da iftar saati ses bombası böyle patlatıldı
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İtfaiye, Tophane, Bursa, Güncel, Haber

(Özel) Ramazan topunun yerini ses bombası aldı...Bursa'da iftar saati ses bombası böyle patlatıldı

Bursa'da iftar saatinde ve sahurda kullanılan top atışı yerini ses bombasına bıraktı.

24.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:38
(Özel) Ramazan topunun yerini ses bombası aldı...Bursa'da iftar saati ses bombası böyle patlatıldı

Bursa'da iftar saatinde ve sahurda kullanılan top atışı yerini ses bombasına bıraktı. Eski usul top atışlarında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması ve gelişen teknolojiyle ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması nedeniyle, sahur ve iftar saatinde itfaiye ekipleri ses bombası patlatıyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan görevli itfaiyeciler iftar ve sahur saatlerinde Tophane'den ses bombasını patlatıyor ardından ezanlar okunuyor.

Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için kullanılan ve Osmanlı'dan bu yana kullanılarak geleneksel hale gelen Ramazan topu tarih oldu. Osmangazi ve Orhangazi Türbelerinin de bulunduğu Tophane sırtlarında atılan Ramazan topu, gelişen teknolojiyle birlikte yerini ses bombasına bıraktı. Top atışında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması, ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması nedeniyle bir süre önce bu uygulamaya geçen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri, sahur ve iftar saatinde Tophane'de bulunan saat kulesi yanından ses bombasını kontrollü bir şekilde patlatıyor. Ses bombasının patlatılmasıyla, işlevini kaybeden eski toplar da artık sadece turistlerin fotoğraf çekildiği, Tophane surlarında süs eşyası haline geldi.

Bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında Tophane Parkı kapalı ve sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için her yer sessizdi. İftar vakti ses bombasını patlatan itfaiye görevlileri, görevlerini yerine getirmenin mutluluğu ile Tophane Saat Kulesi'nden ayrıldılar.

Öte yandan Ulucami'nin muhteşem görüntüsü mahyaların ışıldaması ve ezanların okunması ile havadan görüntülendi. Bu yıl ilk mahya mesajında, "Hoş geldin mübarek ramazan" yazıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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