(Özel) Ramazan'ın vazgeçilmezi güllaç sofraları süslemeye başladı
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(Özel) Ramazan'ın vazgeçilmezi güllaç sofraları süslemeye başladı

Ramazan ayının gelmesiyle beraber güllaçlar sofralardaki yerini alırken, güllaç ustaları hafif olması nedeniyle oldukça beğenilen tatlının taleplerine yetişmekte güçlük çekiyor.

(Özel) Ramazan'ın vazgeçilmezi güllaç sofraları süslemeye başladı
29.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:00

Ramazan ayının gelmesiyle beraber güllaçlar sofralardaki yerini alırken, güllaç ustaları hafif olması nedeniyle oldukça beğenilen tatlının taleplerine yetişmekte güçlük çekiyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan güllaçlar da sofralardaki yerini aldı. Süt ağırlıklı bir tatlı olması nedeniyle iftar sonrası rahatlıkla tüketilebilen güllaçlara da talep yağıyor. Manisalı güllaç ustaları, yıllardan beri Ramazan geleneği haline gelen güllaç tatlısını müşterilerine yetiştirmek için yoğun mesai harcamaya başladı. Tatlı taleplerine yetişmekte güçlük çektiklerini belirten ustalar, korona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlara da evlerine kadar servis yapıyor.

Ramazan ayıyla birlikte güllaç tatlısının ön plana çıktığını belirten Güllaç Ustası Selahattin Erdoğan, "Mübarek Ramazan ayımız geldi ve yine güllaç ön plana çıktı. Osmanlı'dan bu yana geleneksel tatlımız. Ramazan ayının ilk gününden itibaren siparişlerimiz yoğun olmaya başladı. Çoğu zaman yetiştiremiyoruz. Süt ile yapıldığından dolayı Ramazan ayına uygun hafif bir tatlı. Herhangi rahatsız edici bir yanı yok. Geçen sene 25 TL idi. Bu yıl 30 TL oldu. Fiyatı geçen seneye oranla pek fazla değişmedi ama lezzet olarak yine aynı. Güllaç tatlısının püf noktası işçiliği. Cevizin güzel olacak. İşçiliğini de verdikten sonra ortaya güzel bir tatlı çıkıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günde biz yine çalıştık. Bir telefon kadar müşterilerimize yakındık. İstenilen tüm siparişlerimize de yetiştik. Evlere paket servisimizde var" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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