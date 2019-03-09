Özel | Raisa & Vanessa: Paris Modanın Manevi Başkenti

Özel | Raisa & Vanessa: Paris Modanın Manevi Başkenti

Türkiye'nin en önemli moda tasarımcılarından Raisa ve Vanessa Sason, Paris Moda Haftası'nda Raisa & Vanessa markasının yeni koleksiyonunu tanıttı.

Türkiye'nin en önemli moda tasarımcılarından Raisa ve Vanessa Sason, Paris Moda Haftası'nda Raisa & Vanessa markasının yeni koleksiyonunu tanıttı. Paris'in en ünlü caddelerinden birinde açtıkları showroomda buluştuğumuz ikiz kardeşler ile moda ve tasarım serüvenlerini konuştuk...

Kaynak: Euronews.com

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