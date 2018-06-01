Anbean Kamerada! "Yavaş Çalışıyorsun" Deyip PTT Çalışanını Tekme Tokat Dövdüler
Sancaktepe'de PTT şubesine gelen 2 kişi, görevli memura "Yavaş çalışıyorsun" diyerek önce kalem fırlattı ardından memuru, tekme tokat linç etti. Kavga anı şubenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İstanbul Sancaktepe'de işlem yaptırmak için PTT şubesinde gelen 2 kişi yavaş hareket ettiği gerekçesiyle önce görevli memura kalem fırlattı, ardından tekme tokat linç etti. Yumrukların havada uçuştuğu kavga ise PTT'nin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
YAVAŞ HAREKET ETTİĞİ İÇİN MEMURA BAĞIRDILAR
Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de PTT şubesinde meydana geldi. PTT şubesine gelerek işlem yaptırmak isteyen şahıslar görevli memurla konuşmaya başladı. İddiaya göre konuşma sırasında şahıslar görevliye "Yavaş hareket ediyorsun" diyerek bağırmaya başladı.
2 KİŞİ, MEMURA KALEM FIRLATIP TEKME TOKAT DÖVDÜ
Tartışmada sinirlerine hakim olamayan bir kişi bankonun üstünde bulunan kalemi alarak görevli memura fırlattı. Ardından gişeyi dolanan şahıslar, görevli memura tekme ve tokatlarla saldırdı. Memur kendini savunmaya çalışırken, şubede bulunan vatandaşlar şahısları sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra şahıslar şubeden çıkarak kayıplara karıştı.
DAYAK ANI KAMERADA
PTT şubesine gelerek işlem yaptırmak isteyen 2 kişinin saldırısına uğrayan görevli memur, durumu polis ekiplerine bildirirken, yaşanan bu olaydan geriye güvenlik kamerası kayıtları kaldı. Kaydedilen görüntülerde, şahıslarla memur arasında tartışma çıktığı ve şahsın kalemi fırlatarak bankonun arkasına geçip saldırması ve memuru tekme tokat dövdükleri görülüyor.
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adalet mi var ülkedeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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PTT çalışanları umursamaz tavır sergiliyorlar.Millete kan kusturuyorlar.Trafik cezasinı öderken başka plaka girmiş.Duzeltebilirmisiniz diye rica ettim, tlf nu kapatti.Cezayı tekrar ödemek zorunda kaldim. PTT çalışanları bu devlete çalışmiyor sanki.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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belki adam yeni göreve başlamıştır belki hastadır ramazan ayı biraz hoşgörü. . . ama adamlar gundi olunca bunları düşünmezler nerde olay çıkartırız diye uğraşırlar bunları vatandaşlıktan atacaksınCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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baskan inceCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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böyle insanlara hizmet verilmemeli.Güvenlik güçleri veya diğer birimler gerekli davranışta bulunmalı.Savcı ve hakimler de tek kişilik hücrede en az üç yıl hapiste tutmalı.Çünkü bunun hizmeti yavaş vermekle alakası yok.Eğer o görevliyle sorunu varsa dışarıda mesai sonrası görülsün. Devlet önemlidir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır