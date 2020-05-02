(Özel) Prof. Dr. Burak İhsan Erdamar'ın son görüntüsü ve kazanın detayları ortaya çıktı
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(Özel) Prof. Dr. Burak İhsan Erdamar'ın son görüntüsü ve kazanın detayları ortaya çıktı

(Özel) Prof. Dr. Burak İhsan Erdamar'ın son görüntüsü ve kazanın detayları ortaya çıktı
02.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:20

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde arıza yapan otomobile çarparak feci şekilde hayatını kaybeden Prof. Dr. Burak Erdamar'ın ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde arıza yapan otomobile çarparak feci şekilde hayatını kaybeden Prof. Dr. Burak Erdamar'ın ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Asli kusurlu bulunan Erdamar'ın çarpıktan sonra 18 metre sürüklendiği ve otomobiline çarptığı sürücünün de adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Şişli Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalıştığı özel hastaneden çıkarak 34 AU 5235 plakalı motosikletine binen Kulak Boğaz ve Burun Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burak İhsan Erdamar(52) evine gitmek üzere yola koyuldu. Erdamar bir süre seyrettikten Sezer Arslan idarisindeki arıza yapan 34 BG 1842 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucu Prof. Dr. Erdamar havalanarak yere savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Erdamar'ın yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak Erdamar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan kazanın ardından ağır yaralı Prof. Dr. Erdamar'a yapılan müdahale ise kameralara yansıdı.

18 metre sürüklenerek hayatını kaybetti

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Kaza İnceleme Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada Arslan'ın aracını arıza yaptığı için yol kenarına çektiği tespit etti. Yapılan ölçüm çalışmalarında ise Prof Dr. Erdamar'ın otomobile çarptıktan sonra 18 metre sürüklendiği ortaya çıktı.

Prof. Dr. Erdamar asli kusurlu bulundu

Öte yandan trafik ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda otomobile çarparak hayatını kaybeden Prof. Dr. Burak İhsan Erdamar'ı Karayolları Trafik Kanununun "Araç hızını yüke, yola, havaya göre ayarlama" maddesi gereğince asli kusurlu buldu. Ayrıca gözaltına alınan otomobil sürücüsü Sezer Arslan ise ifadesinin alınması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Arslan sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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