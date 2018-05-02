Şampiyonluktan Umudunu Kesen Beşiktaş, 2.'lik İçin Prim Verecek
Şampiyonluk şansı mucizelere kalan Beşiktaş, takımın ligde 2. olması halinde özel prim verme kararı aldı.
Son iki sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılarak, hem kasasını dolduran hem de dünya çapında reklamını yapan Beşiktaş üst üste üçüncü sene Devler Ligi'nde yer alabilmek için bütün imkanlarını zorlayacak.
Süper Lig'i ikinci bitirmesi halinde iki ön eleme turu oynayarak Devler Ligi'ne katılma şansı bulunan Kartal'da, teknik heyet ve yönetim, kalan 3 maçı da kazanmaları için takımı motive etmeye çalışacak.
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF 9 PUAN
Siyah-beyazlı takım son üç haftada Kayserispor, Osmanlıspor (D) ve Sivasspor'la birbirinden kritik karşılaşmalara çıkacak. Beşiktaş'ın üç maçtan 9 puanla ayrılacağını düşünen yönetim, Galatasaray yenilgisi sonrası motivasyonun düşmemesi için yoğun çaba harcayacak.
Şampiyonluk şansının zora girmesi nedeniyle oyuncuların şimdiden tatil havasına girmesinden endişe eden siyah-beyazlıların ikinciliğe özel prim verebileceği iddia edildi.
ŞENOL GÜNEŞ UYARILARI BAŞLIYOR
Teknik Direktör Şenol Güneş'in ise iki günlük iznin ardından bugün Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak olan futbolcularıyla toplantı yapacağı aktarıldı. Sezonun henüz bitmediğine vurgu yapacak olan Güneş, ligi en azından ikinci sırada bitirmek zorunda olduklarının altını çizerek, oyuncularından mücadeleyi kesinlikle bırakmamalarını isteyecek.
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şampiyonlar ligi uefa avrupa ligine katılan her takım ciddi mücadele verip puanlar alsalardı daha fazla takım şampiyonlar ligine katılırdı, başakşehire bakın katıldığı uefa ligine önem bile vermedi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şampiyonlar ligi şampiyonluğundan 4 . lük fena değilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çok para verin belki oyuncularınız oynar..ne yaparsanız yapın net 3. olcaksın diyorum ..Ahmet konuş konuş olur bu takım ??Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Biz BEŞİKTAŞI SEVİNMEK için SEVMEDİK..iyi günde kötü günda daima BEŞİKTAŞCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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şenolu gönderin, negredo, oguzhan, pektemek, lens cöplerini yollayın.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır