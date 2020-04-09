(ÖZEL) Polisten Tarlabaşı Bulvarı'nda korona virüs denetimi Yeni tip korona virüse karşı mücadele kapsamında emniyet mensupları çalışmalarını sürdürürken, polis Tarlabaşı Bulvarı'nda otobüs denetimi gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüse karşı mücadele kapsamında emniyet mensupları çalışmalarını sürdürürken, polis Tarlabaşı Bulvarı'nda otobüs denetimi gerçekleştirdi.

Dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizde de etkisini gösteren yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı tüm yurtta mücadele sürüyor. Tıpkı sağlık çalışanları gibi emniyet mensupları da korona virüse karşı mücadele de görevini sürdürmeye devam ediyor. Polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini aralıksız yapıyor. Tarlabaşı Bulvarı'nda da ekipler korona virüse karşı denetimlerini gerçekleştirdi. Bulvarda seyreden belediye ve özel halk otobüslerini durduran polis tek tek araçları inceledi.

Sosyal mesafe ve maske kullanımını kontrol eden polis ekipleri şoförleri dikkat etmeleri konusunda uyardı. Öte yandan otobüste seyahat eden vatandaşların kurallara riayet ettiği görüldü. Bir otobüs şoförü ise uygulamayı nasıl buldunuz sorusuna; 'Uygulamayı çok güzel buldum. Sağlığımız için güzel bir uygulama. Her şeyden önce sağlık geliyor. Sağlık olmazsa hiçbir şey olmuyor" diyerek cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA