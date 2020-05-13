(Özel) Polise maskesiz yakalanan taksici: "Yedik mi cezayı"
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(Özel) Polise maskesiz yakalanan taksici: "Yedik mi cezayı"

Kağıthane'de trafik ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum taşıma araçları ve taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi.

(Özel) Polise maskesiz yakalanan taksici:
13.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:11

Kağıthane'de trafik ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum taşıma araçları ve taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde maskeli yolcu alan ancak polise maskesiz yakalanan bir taksici, "Müşteriyi aldım, takmayı unuttum, yedik mi cezayı" derken polisi görünce maskeyi takan minibüsteki yolculara ise, "Bizi görünce değil her zaman takın ki bir işe yarasın" uyarısında bulunuldu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla, taksilere 3 kişiden fazla yolcu alınmaması ve yolcular ile şoförün maske takma zorunluluğu getirilmişti. Minibüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının ise kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıması yapması belirlenmişti. Bu kapsamda denetimlerine hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cendere Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde toplu taşıma araçlarını ve taksileri durduran polis, ehliyet ve ruhsatlarını kontrol ederek uyarılarda bulundu.

"Yedik mi cezayı"

Denetimler sürdüğü esnada ekipler, ticari bir taksiyi durdurdu. Sürücünün camını açtığında maskesiz olduğunu gören polis, yolcusu olmasına rağmen neden takmadığını sordu. Taksicinin "müşteriyi aldım ama maskeyi takmayı unuttum" demesi üzerine polis, "Emniyet kemerini takmışsın ama maskeyi takmamışsın" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine polisin ehliyet ve ruhsatı istediğini duyan taksici, "Yedik mi cezayı?" dedi. Polisin maskesini takarak araçtan inmesini istediği sürücüye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan idari para cezası kesildi.

"Mesele ceza yazmak değil, sizlerin sağlığı"

Öte yandan toplu taşıma araçlarını da durduran polis ekipleri, minibüsün içerisine girerek yolcu sayısını kontrol etti. İki kişinin fazla olduğunu fark eden polis kendisini görerek maskeyi takan bir yolculara, "Maskenizi polisi görünce değil her zaman takın ki bir işe yarasın. Mesele ceza yazıp yazmamak değil, sizlerin sağlığıdır" uyarısında bulundu. Ehliyet ve ruhsatı alınan sürücüye de idari para cezası uygulandı. Minibüs sürücüsü önceki gün de fazla yolcu almaktan ceza kesildiğini belirtti.

Kağıthane Trafik Büro Amirliği ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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