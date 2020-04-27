(Özel) Polis memuru iftarlık yemeğini sokak kedileri ile paylaştı
Kadıköy'de bir polis memuru iftara yakın saatlerde orucunu açmak için aldığı iftarlık yemeğini sokak kedileri ile paylaştı.
27.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:15
Kadıköy'de bir polis memuru iftara yakın saatlerde orucunu açmak için aldığı iftarlık yemeğini sokak kedileri ile paylaştı. İftarlık menüsünü kedilerle paylaşan polis memurunun kedileri elleriyle beslemesi duygusal anlara sahne oldu.
Kadıköy'de bir polis memuru tutmuş olduğu orucunu açmak için aldığı iftarlık yemeğini sokak kedileri ile paylaştı. Kimlik kontrolü uygulaması yapan polis memuru yanına gelen kedileri önce elleri ile sevdi. Daha sonra polis otosundan iftarlık için aldığı yemeğini getirerek sokak kedileri ile paylaştı. Polis memuru sokak kedilerini elleri ile besledi. O anlar ise duygulandırdı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA