(Özel) Polis ekiplerinin davranışı takdir topladı
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(Özel) Polis ekiplerinin davranışı takdir topladı

Beylikdüzü'nde devriye görevi yürüten bir polis ekibi, yolda yürümekte zorlanan yaşlı bir adamı polis otosunun ön koltuğa oturtarak gideceği yere kadar götürdü.

06.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:19
(Özel) Polis ekiplerinin davranışı takdir topladı

'nde devriye görevi yürüten bir ekibi, yolda yürümekte zorlanan yaşlı bir adamı polis otosunun ön koltuğa oturtarak gideceği yere kadar götürdü. Polis ekiplerinin davranışı büyük takdir topladı.


Beylikdüzü'nde saatlerinde gerçekleşen olayda devriye görevi yürüten polis ekipleri, yolda yürümekte zorlanan yaşlı bir adamı gördü. Araçtan inen bir polis memuru, trafiği kontrol ettikten sonra yaşlı adamın bastonunu alarak ön koltuğa oturmasına yardımcı oldu. Polis ekipleri, aracın ön koltuğuna oturttukları yaşlı adamı gideceği yere kadar götürürken polis ekiplerinin bu davranışı büyük takdir topladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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