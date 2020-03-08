(ÖZEL) Piyasadaki sahte ballar için arıcılar harekete geçti
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Düzce, Güncel

(ÖZEL) Piyasadaki sahte ballar için arıcılar harekete geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği kurduğu laboratuvar sayesinde tüketiciye gerçek ve sağlıklı balı yedirecek.

08.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:59
(ÖZEL) Piyasadaki sahte ballar için arıcılar harekete geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği kurduğu laboratuvar sayesinde tüketiciye gerçek ve sağlıklı balı yedirecek. Birlik Başkanı Cafer Kaba, amaçlarının tüketiciyi güvenilir ürün ile buluşturmak olduğunu söyledi.


Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı denetimlerinde ortaya çıkan sahte bal ve yanıltıcı etiketli bal aromalı şuruplardan sonra harekete geçen Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile birlikte bir proje yürüterek birlik üyesi arı yetiştiricilerin ürettiği balların kontrolünü yapmak için laboratuvar ve dolum tesisi kurdu. Birliğe üye yetiştiricilerin ürettikleri balları değerlendirerek arı sağlığı ve arı ürünlerinin içeriğini belirleyecek olan laboratuvarda ayrıca arı ürünlerinin sağlıklı olup olmayacağına da bakılabilecek.


Hem arı sağlığı hem de bal kontrol edilebiliyor


Laboratuvar sorumlusu Adem Korkmaz, tüketicinin birlik ürünlerini gönül rahatlığı ile kullanabileceğini vurgulayarak, "Üyelerimizden aldığımız balları laboratuvarımızda test ettikten sonra dolum tesisimize gönderiyoruz. Polen analizi yapıyoruz. HMF, diastaz ve prolin gibi değerleri ölçüyoruz. Arı sağlığı noktasında nosema hastalıkları ile ilgili çalışma yapabiliyoruz. Biz balın kavanoza sağlıklı girmesi için çaba harcıyoruz. Tüketicilerimiz birliğin ürünlerini gönül rahatlığı ile tüketebilir" dedi.


"Proje bedeli 358 bin TL"


Birlik Başkanı Cafer Kaba, "Laboratuvarda HMF, diastaz ve prolin ölçümlerinin yapılabildiğini belirterek "Modern dolum tesisi ve kendi ihtiyaçlarımızı görebileceğimiz bir laboratuvar oluşturduk. Proje bedeli 358 bin lira. Laboratuvarda arıcılığın olmazsa olmazı olan kaliteli balın analizi yapılıyor. HMF, diastaz ve prolin ölçümlerini yapabiliyoruz. En önemlisi de parazit hastalığı ile ilgili ölçümlemeyi gerçekleştiriyoruz. Yalnızca pestisit ve kalıntı analizini yapamıyoruz" diye konuştu.


400 kilogram bal dolumu yapılabilecek


Modernize edilen tesiste saatte 400 kilo dolum gerçekleştirilebildiğini kaydeden Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Kaba, "Dolum tesisimizde modernize edildi. Tesisimizde saatte 400 kilo dolum yapabiliyoruz. Bal, tesise gelmeden önce laboratuvarımızda test ediliyor. Bu projedeki en önemli amacımız tüketiciye güvenilir bal sunmak. Birliğimizde üretilen balı tüketicimiz güvenle yiyebilir. Biz kendi soframıza getirmeyeceğimiz balı satışa çıkartmayız" ifadelerine yer verdi.


Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi arıcılar, ürettikleri balları dolum için birliğe getirdiklerinde önce laboratuvar ortamında analiz edilecek olan ballar ardından sağlıklı olduğu takdirde saatte 400 kilo dolum yapabilen dolum tesisinde kavanozlara doldurulacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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