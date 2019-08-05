(Özel) Pendik'te atölyede yangın: 1 yaralı

Pendik'te bir atölyede yangın çıktı. Çalışanlardan biri yangına müdahale etmek için iş yerinin camlarını kırdığı sırada kolundan yaralandı. Yangın kontrol altına alınırken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pendik Kaynarca Mahallesinde geçtiğimiz gün 11.00 sıralarında bir atölyede yangın çıktı. Yangın nedeniyle atölyeden çevreye duman yayıldığı gözlendi. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangına ilk müdahale atölye çalışanları tarafından yapıldı. Samet Fındık adlı bir çalışan, yangına müdahale etmek için iş yerinin camlarını kırdığı sırada kolunun kesilmesiyle yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri atölyedeki yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangına tanık olan Ferhat Aykaç, "Yan binada esnafım, duman kokusuna buraya geldim. Yangın çıktı reklamcı dükkanında. Genç bir arkadaş camı kırdı bu arada kolunu kesti ama ilk müdahaleyi de yaptı. Yangın tüpü ile söndürmeye çalıştı ama tabii başarılı olamadı. İtfaiyeye haber verdik ambulansa haber verdik. Camı kırma esnasında kolunu kesti bu ilk müdahale yapan arkadaş. Ambulans ile gönderdik hastaneye. İtfaiye haber verdik gereken müdahaleyi yapıyorlar, emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA