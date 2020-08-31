- (Özel) Pendik sahilde esrarengiz ceset
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- (Özel) Pendik sahilde esrarengiz ceset

- (Özel) Pendik sahilde esrarengiz ceset Yürüyüş yapanlar fark etti, kayalıklar arasında boğazına halat geçirilmiş ceset bulundu Pendik sahilde boğazı halat geçirilmiş erkek cesedi bulundu Pendik sahilde kayalıkların arasında boynuna halat sarılmış halde bir erkek cesedi bulundu.

31.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:27

- (Özel) Pendik sahilde esrarengiz ceset

Yürüyüş yapanlar fark etti, kayalıklar arasında boğazına halat geçirilmiş ceset bulundu

Pendik sahilde boğazı halat geçirilmiş erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - Pendik sahilde kayalıkların arasında boynuna halat sarılmış halde bir erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay geçtiğimiz gün Pendik Balıkçılar Çarşısı karşındaki sahilde kayalıklar arasında gerçekleşti. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıklar arasında hareketsiz şekilde bir kişinin olduğunu görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kayalıklar etrafında güvenlik önlemi alırken şahsın boynuna halat geçirildiği fark edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kayalıklar arasında boğazını halat sarılı halde ölü bulunan 24 yaşındaki Tuncay İşcan'ın cansız bedeni cenaze aracına konularak adli tıp morguna kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Cevizli, "İki kadın kayalıkların orada oturuyordu. Bayanlar bağrıştılar. Bizim dernek yönetimindeki arkadaşlar aşağı inip baktıklarında cesedi gördüler" dedi.

Abdullah Güneyli ise, "Sabah geldiğimizde arkadaşlar görmüş. Polise ihbarda bulunduk. 1994 doğumluymuş hayatını kaybetmiş. Esnaf oalrak tabi üzüldük böyle genç yaşta bir arkadaş ölümüne" şeklinde konuştu.

- (Özel) Pendik sahilde esrarengiz ceset

Kaynak: İHA

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