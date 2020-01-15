(Özel) Pendik-Kadıköy hattında kurallara uymayan minibüs şoförlerine pankartlı ceza

15.01.2020 09:29 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:38

Pendik-Kadıköy minibüs hattında ilginç bir denetim yöntemi hayata geçirildi. Yöntem kapsamında bazı denetçiler, hatlı minibüsleri yolcu taşıdığı esnada durdurup denetlemelerde bulunuyor. Kurallara uymadığı tespit edilen minibüs şoförleri 2 ya da 4 saat boyunca yola çıkamıyor. Cezalandırılan şoförün minibüsünün önüne ise 'Bu araç dernek yönetimi tarafından kurallara uymadığı için cezalandırılmıştır' yazılı pankart asılarak bir süreliğine çalıştırılmaktan men ediliyor.



Pendik-Kadıköy minibüs hattında müşteri memnuniyetini artırmak adına ilginç bir yöntem hayata geçirildi. Pendik Kadıköy Minibüsçüleri Derneği'ni bazı üyeleri, minibüs güzergahında çalışan hatlı minibüsleri yolcu taşıdığı esnada durdurup denetime tabi tutuyor. Denetimlerde yolcuların araçtan ve şoförden memnun olup olmadıkları soruluyor, ayrıca şoförün tutumu ve davranışları da denetleniyor. Hatalı tutum sergileyen ve kurallara uymayan şoförlere ise cezalar kesiliyor. Başlangıçta şoförlere 2 ya da 4 saatliğine araç bağlama cezası veriliyor. Kural ihlallerini devamında ise şoför duraktan men ediliyor. Ayrıca dernek tarafından kurulan whatsapp ihbar hattı hakkında da yolculara bilgi aktarılıyor.



Gezici araçlarla minibüslerin önünü aniden kesip yolculara yolculuklarının nasıl geçtiğini ve şoförden memnun olup olmadıklarını sorduklarını belirten Pendik Kadıköy Minibüsçüleri Derneği yönetim kurulu üyesi Kenan Dar, "Araçlarımızda whatspapp ihbar hatları mevcut. Bu hatlarda yolcularımız ve diğer şoförlerimiz araçlardaki herhangi bir dernek kuralının dışına çıkıldığında derneğin merkezinde araçları iki saatliğine bağlıyoruz. Bu şekilde tüm yolcularımız güvenli bir şekilde hizmet buluyorlar. Araçlarda yolda dönme yapmıyorlar. Yolcu aktarma yapmıyorlar. Trafik kurallarına uyuyorlar. Problemleri derneğimiz bünyesinden çözmüş oluyoruz. Denetlemelerde araç içinde aksesuar, sigara kullanımı, araçların içindeki gereksiz yazılar olsun, bunları haftada bir, ayda bir denetliyoruz" dedi.



Pendik Kadıköy Minibüsçüleri Derneği Başkanı Tayib Boğa, "Minibüslerin sayısı çok olduğundan sıkıntılar olabiliyor. Kuralara uyulmadığında ceza uyguluyoruz. 2-4 saat men cezası veriyoruz. Uygulama verimli geçiyor. Whatsapp ihbar hattı da var. 400'e yakın kayıp eşya teslim edildi sahiplerine. Herkes memnun, şoförler memnun, yolcular memnun" diye konuştu.



Denetçi İbrahim Bilgiç, "Yolları denetliyoruz, denetlerken kural ihlali yapan araçları merkeze bildirip cezalandırıyoruz. 1 saat, 2 saat, 3 saat ve 1 günlük olarak. İlerleyen zamanlarda şoför ihlallere devam ederse duraktan men ediyoruz" dedi.



Denetimlerde ceza yiyen bir şoför, "Yol ortasında yolcu indirdim ve minibüsçü arkadaşlara yol vermediğim için cezayı yedim. Cezanın gelmesi çok güzel oldu. Bizim için düzen oldu. Hiç olmazsa diğer arkadaşlarımız iş yapabiliyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA