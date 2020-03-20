(Özel) Pazarcılar korona virüsüne karşı tedbirlerini aldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› (Özel) Pazarcılar korona virüsüne karşı tedbirlerini aldı - Haberler
Türkiye, Sakarya, Güncel

(Özel) Pazarcılar korona virüsüne karşı tedbirlerini aldı

Sakarya'daki pazarlarda korona virüsüne karşı tedbirlerini aldıklarını açıklayan Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, yayılan virüs sonrasında marketlerde satılan sebze ve meyveler için uyarılarda bulunarak, "Bilindiği gibi marketlerde sebze ve meyvelerin satışı...

20.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:04
(Özel) Pazarcılar korona virüsüne karşı tedbirlerini aldı

Sakarya'daki pazarlarda korona virüsüne karşı tedbirlerini aldıklarını açıklayan Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, yayılan virüs sonrasında marketlerde satılan sebze ve meyveler için uyarılarda bulunarak, "Bilindiği gibi marketlerde sebze ve meyvelerin satışı herkesin elinin değdiği bir ortamda satılmaktadır. Hükumetimizin bir kararname ile marketlerde yapılan sebze ve meyve satışlarını durdurması lazım" dedi.

Dünya üzerinde hızla yayılan ve çok sayıda kişinin öldüğü korona virüsü Türkiye'de de yayılmaya başladı. Ülke genelinde korona virüsüne karşı tedbirler had safhaya çıkarıldı. Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, pazarcı esnafının korona virüsüne karşı tedbirlerini aldığını ve artık satış yaparken maske ile eldiven takacağını söyledi. Virüsün yayıldığı bugünlerde marketlerden alınacak sebze ve meyveler konusunda da vatandaşa uyarıda bulunan Başkan Kabacan, hükumetin ise kararname ile marketlerde yapılan sebze ve meyve satışlarını durdurması gerektiğini ifade etti.

Pazarlarımızda hijyene çok önem vermekteyiz

Pazarcı esnafına eldiven ve maske dağıtarak bilgilendirdiklerini söyleyen Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, "Biz Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler odası olarak pazarlarımızda hijyene çok önem vermekteyiz. Korona virüs çıktığından beri biz pazar yerlerimizdeki denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta itibari ile komple eldiven dağıttık, maske dağıttık pazar yerlerimizde ve esnaflarımızı bilinçlendirdik. Şu anda pazarcı esnafımız pazar yerlerinde eldivensiz satış yapmamakta, hepsinde eldiven takılıdır. Hem sağlığı hem de müşteri sağlığı açısından. Birçok kısmı da maske takmaktadır. Bu konuyla ilgili çok dikkatli olmamız gerekir" dedi.

Marketlerde yapılan sebze ve meyve satışlarının durdurulması lazım

Vatandaşları bu ortamda marketlerden sebze ve meyve almamaları konusunda uyaran Muzaffer Kabacan, "Özellikle marketlerden alınan meyve ve sebzelere çok dikkat edilmesi lazım. Hükumetimizin bir kararname ile marketlerde yapılan sebze ve meyve satışlarını durdurması lazım. Bilindiği gibi marketlerde sebze ve meyvelerin satışı herkesin elinin değdiği bir ortamda satılmaktadır. Zaten bu virüs bilindiği gibi dokunma ve el temasıyla geçiyor. Çiğ yenen sebzeler ve meyveler ellendiğinde biz bunu tükettiğimizde bu mikrobu direk bünyemize alıyoruz. O yüzden ben halkımıza sesleniyorum, kesinlikle marketlerden bu ortamda sebze ve meyve almayın. Pazarlarımız son derece hijyeniktir, pazarcılarımız bilinçli. Ama marketlerde öyle değil. Marketlerde vatandaş geliyor kendisi seçiyor meyve ve sebzeleri. Almadığı ürünü elliyor ama tekrar geri bırakabiliyor. Eğer ki bu insan mikrop taşıyorsa ondan sonraki o meyve ve sebzeyi alan insan da o mikroptan etkilenecektir. Buna halkımızın kesinlikle çok dikkat etmesini istiyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İtalya'daki durumu en iyi anlatan video! Muhabir, hastaneye girdi Haberler
İtalya'daki durumu en iyi anlatan video! Muhabir, hastaneye girdi
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 5 haneye çıktı Haberler
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 5 haneye çıktı
2019'da 932 bin kişi arttı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı Haberler
2019'da 932 bin kişi arttı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haberler
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Öfkeli koca, attığı mesajla yerini tespit ettiği eşini kurşuna boğdu Haberler
Öfkeli koca, attığı mesajla yerini tespit ettiği eşini kurşuna boğdu
Konyalı eczacı, virüs karşı aldığı önlemden dolayı bunu yazdı Haberler
Konyalı eczacı, virüs karşı aldığı önlemden dolayı bunu yazdı
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için '3 gün alkışlayalım' çağrısı yaptı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin 'Korona-Partisi' tepki çekti
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Mehmet Ersoy Mustafa Şentop Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Yalın Ece Erken Guido Senia Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Nihat Özdemir Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Karar Futbol İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: (Özel) Pazarcılar korona virüsüne karşı tedbirlerini aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 10:38:36. #1.15#
title