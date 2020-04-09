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Türkiye, Afyon, Şuhut, Ekonomi

(Özel) Patates diyarı Şuhut üretime hazırlanıyor

Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezi olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde patates ekim sezonu başladı.

09.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:17
(Özel) Patates diyarı Şuhut üretime hazırlanıyor

Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezi olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde patates ekim sezonu başladı.

Patates üretiminde Türkiye'de meşhur bir yeri olan Şuhut'da bu yıl 35 bin 500 dekar alanda üretim yapılması bekleniyor. Şuhut'ta patates üreticileri sezonun başlaması nedeniyle çalışmalarına başlamak için sahaya indi. Erkek ve kadın işçiler tarafından gübresi hazırlanarak traktöre bağlanan makine ile gübreler ekim alanına saçılıyor. Gübre saçımının ardından patates ekimi yapılıyor. Şuhutlu çiftçiler Tarım Bakanlığının hibe desteğini duymasının ardından bu yıl mahsulden umutlu olduklarını dile getirdi.

Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, konuyla ilgili açıklamalarında, "Ülkemiz tarımsal alanda kendi kendine yetebilecek dünyadaki ender ülkelerden bir tanesidir. Gerçekten Cenab-ı Allah'ın bir lütfü bize cennet bir vatan bahşetmiş. Bu konuda yaradana ne kadar şükretsek azdır. Şimdi memleketimizde yılın değişik zamanlarında patates ekimi yapılmaktadır. Şimdi Adana'da Anada bölgesi Çukurova'da ekimler yapılmış hasat zamanı bile yaklaşmıştır. Hakeza bizim yöremizde de ekimler yaklaşık 15 gündür devam etmektedir. Hava şartlarına göre patateslerin cinsine göre de tohumlar toprakla buluşturulmaktadır. İnşallah Cenab-ı Allah nasip ederse de yakın zamanda ülkemizde patates sökümleri de üretilmiş olan yeni patateslerinde sökümüne başlayıp tüketicinin sofrasına ulaştırılacaktır. Patates fiyatlarındaki yükseliş ise demin biraz önce söylediğim gibi ülkemizde mevsimsel şartlara göre değişik zamanlarda patates ekimi yapılmaktadır. Türkiye'de yılın ilk patates ekimi Adana bölgesinde yapılır. Adana bölgesi biliyorsunuz mevsimsel iklim olarak sıcaklık ortalaması yüksek olan kış aylarında ılık ve yağışlı geçen bir bölgemiz olduğu için oradan başlanır. Orada maalesef bu yılki hava şartlarının soğuk gitmesi patateslerin tam çimlenip yeşermeye başladığı bir dönemde soğuktan eksiğe düşmesi nedeniyle patates hasadı biraz ertelenmiş oldu. Patatesler biraz zarar görmüş oldu. Tabi bu komple yok olması veya ürünün alınmaması diye bir şey yok. Sadece patatesin biraz daha toparlanması için süre ihtiyacı hissetmesine neden oldu. O yüzden bizim ülkemizde hava şartları ve artı dünyadaki küresel maalesef salgın olan korona virüs hastalığından dolayı insanların gıda stokuna yönelme gibi psikolojik bir davranışları da tabi patates fiyatlarının yükselmesine biraz etkili oldu diye düşünüyorum" dedi.

"Hükümetimiz, devletimiz tedbirleri aldı"

Tunçay, "İnsanlarımızın bu konuda tedirgin olmaması, sofrasına girecek, karnını doyuracak kadar hem patates tohumları olduğunu hem de ekimlerimizin yapılıp sökümlerinin başlayacağını bilmesini isteriz. Bu konuda hükümetimiz, devletimiz tedbirleri aldı. Çiftçimizin tarımsal üretimine devam etmesi için büyük destekler veriyor. Bu konuda gerçekten bizi idare eden idarecilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçekten bu konuda canla başla mücadele veriyorlar. Ben mücadelelerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Çiftçilerimize tohumların aşırı fiyatlanmasından dolayı devletimiz elini uzatmıştır. Çiftçilerimize tohumların düşük maliyetle ulaşması için destekler vermektedir. Bu desteklerde artarak devam etmektedir. Yani ülkemizde tarımsal üretimin devam edebilmesi için devletimiz gerekli tedbirleri almaktadır. ve insanımızı da aç bırakmamak için insanımızı doyurmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Patates ekimi için sahaya inen Nuri Keskinkaya (42) ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Patates ekimleri başladı, inşallah hayırlı olmasını dileriz. Tarlayı sürdük, gübreyi attık Allah izin verirse yarında ekim yapacağız. Tarım Bakanlığının hibe desteği inşallah iyi olur desteklerini bekleriz yani. 10 dekar patates ekeceğim 30 ton falan patates kaldırırız inşallah. İnşallah verimli olmasını bekliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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