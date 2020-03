(Özel) Parfümün 80 derece alkol ile dezenfektan etkisi Dünya'da ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortay çıkan korona virüsün son olarak ülkemizde de görülmesinin ardından birçok hijyen ürünlerine talep arttı.

Dünya'da ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortay çıkan korona virüsün son olarak ülkemizde de görülmesinin ardından birçok hijyen ürünlerine talep arttı. Kolonya ile aynı formülle yapılan parfümün dezenfektan etkiye sahip olması ise vatandaşları şaşırttı.



Dünya'da ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsün son olarak ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlar paniğe kapıldı. Marketler ve eczanelere akın eden vatandaşlar, hijyenik ürünlere akın etti. Maske ve dezenfektan jellerin yanında en çok talep ise kolonyalara oldu. Fakat kolonya ile aynı formülle yapılan 80 derece alkolün barındıran parfümün dezenfektan etkisinin olması ise vatandaşları şaşırttı. Kolonya ve parfümün içerisinde bulunan 80 derece etil alkol, su ve esans parfümün de dezenfektan etkisi olduğunu gösterdi. 20 yıldır kozmetik sektöründe çalışan Serhat Yalçınkaya vatandaşların fırsatçılara ödün vermemesi gerektiğini ifade ederek hijyenik ürünleri bilinen ve güvenilen marka ve dükkanlarda alınması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.



"Parfüm de dezenfektandır"



Paketlerin arkasında 80 derece yazan her ürünün dezenfektan etkisi olduğunu söyleyen 20 yıldır kozmetik sektöründe çalışan Serhat Yalçınkaya, "Ben şu anda biraz panik yapıldığı düşüncesindeyim. Sonuçta halk olarak nasıl temizlenmemiz gerektiğini iyi biliyoruz. 2 gündür gördüğüm tek şey insanların panik halinde marketlere koştuğu hijyenik kolonya gibi ürünler dışında da gıdayı da çok satın aldığı sanki evde bir daha çıkamayacakmış gibi panik yaptığını görmekteyiz. Bu çok doğru değil. Sadece kolonya anti bakteriyel jeller hijyenik ürünler değil sıvı sabunda bir dezenfektandır. Parfüm de dezenfektandır. Ürünün arkasında 80 derece gördüğünüz ürünlerin hepsi dezenfektandır. Sadece kolonya kullanmanın dışında evde bulduğunuz veya dışarıdan satın aldığınız bir parfüm de hijyen sağlayabilir" diye konuştu.



"1 hafta önce alkolün litresini 1 dolara alırken şu an 2 dolara alıyoruz"



Fırsatçılara ödün verilmemesi gerektiğini vurgulayan Yalçınkaya, "Fırsatçılar çok fazla var. Bu da hoş bir durum değil. Genel bir sağlık problemimiz var. Bunu fırsata çevirmek çok ahlaki gelmiyor. Türk halkının böyle yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Fiyatlardaki artış normal değil çünkü bu krizden önce her yerde ürünler vardı. Her yerde fiyatlar normaldi. Bunun fırsata çevrilmesi hoş değil. Maliyetlere baktığımızda bizim tarafımızda çok fazla arttı. Ürünleri yapabilmek için alkol satın alıyoruz. Bundan 1 hafta önce alkolün litresini 1 dolara alırken şu an 2 dolara alıyoruz. Ham madde aramaya çalışıyoruz, bulamıyoruz. Cam şişe bulmaya çalışıyoruz, stokları bitmiş. Bunların hepsi maliyetimizi artıran giderler oldu. Buda otomatik olarak raf fiyatlarına yansıyor" dedi.



"Parfüm ve kolonyanın formülü aynı olduğu için dezenfektan etkisi aynıdır"



Kolonya ve parfümün formülünün aynı olduğunu ikisinin de etil alkol 80 derece, esans ve sudan oluştuğunu belirten Yalçınkaya, "Kolonyanın içinde bulunan etil alkol koku vermesi için kullanılan esans ve diyonize su bulunmaktadır. Parfüm formülasyonu da aynı şekildedir. Etil alkol 80 derece, esans ve su parfüm ve kolonyanın formülünün ikisi de aynı olduğu için dezenfektan etkisi aynıdır. Tek farkı parfümlerin daha güzel kokuları vardır ve daha yoğundur. Evlerinize ürün alacağınız zaman tavsiyem bildiğiniz güvendiğiniz yerlerden ürün alın çünkü alkol tehlikeli bir üründür" ifadelerini kullandı.



"Ufak bir kolonya aldım eczaneden cebime koydum"



Dünyada yayılan virüse karşı temizliğe dikkat edilmesi gerektiği vurgusu yapan İsmail Antepli, "Daha önce parfümün dezenfektan etkisi olduğunu bilmiyordum şu anda öğrenmiş oldum. Temizliğe dikkat etmek lazım. Hatta ben ufak bir kolonya aldım eczaneden cebime koydum" şeklinde konuştu.



"Elimizden ne geliyorsa her türlü tedbiri alacağız"



Parfümün dezenfektan etkisi olduğunu bilmediğini söyleyen esnaf Erkan Baştuğ ise, "Bilmiyordum parfümün dezenfektan etkisi olduğunu dünyada yayılan bir virüs var bundan korunmak için elimizden ne geliyorsa her türlü tedbiri alacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA