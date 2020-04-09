(Özel) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri zor durumda
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Balıkesir, Güncel

(Özel) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri zor durumda

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında eğitime ara verilen okullarla birlikte özel çocukların eğitim gördüğü özel rehabilitasyon ve eğitim merkezleri de eğitimlerine ara verdi.

09.04.2020 23:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:14
(Özel) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri zor durumda

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında eğitime ara verilen okullarla birlikte özel çocukların eğitim gördüğü özel rehabilitasyon ve eğitim merkezleri de eğitimlerine ara verdi. Veliler, okul sahipleri ve öğretmenler devlet destekli ayakta duran bu okulların uzaktan eğitim ile yoluna devam etmesi gerektiğini söyleyerek özel çocukların eğitimi için devlet desteğinin şart olduğunu dile getirdi.

Eğitim ve öğretim hayatlarını devlet destekli kurumların ödeneklerinden sağlayan özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesiyle sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Balıkesir'de zihinsel engelli, otizmli, down sendromlu, fiziksel engelli, özgül öğrenme güçlüğü tanısı almış yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi kurucuları Çisem ve Mehmet Emre Özkan çifti, devletten bu tür eğitim kurumlarına da destek vermesi gerektiğinin önemine işaret etti.

Balıkesir'de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi işleten Çisem Özkan, devlet destekli kurumların ödeneklerinden aldıkları desteğin korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesiyle kesildiğini söyledi. Özkan, Türkiye genelinde yaklaşık 390 bin özel eğitime muhtaç öğrenci olduğununu belirterek, ülke genelindeki 2 bin 650 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin yaşadığı sıkıntıları anlattı.

"Uzaktan rehabilitasyon faaliyetleri yürütülebilir"

Devletten destek aldıkları takdirde özel eğitim gören çocuklara rehabilitasyon hizmetlerinin uzaktan da verilebileceğini hatırlatan Çisem Özkan, "Çünkü uzaktan bir şekilde rehabilitasyon faaliyetlerini yürütebilmemiz de mümkün. Birçok öğrencimiz şu an uzaktan eğitim programına uygun değil. 18 yaşın üzerinde bazı engelliler herhangi bir devlet okuluna gitmedikleri için şu anda uzun zamandır evlerindeler. Onları en iyi tanıyan öğretmenleri ve fizyoterapistleri tarafından uzaktan da olsa takip edilmek istiyorlar. Bunun için ödeneklerin devam ettirilmesini talep ediyoruz. Biz 340 kapasiteli bir okuluz ve burada zihinsel engelli, otizmli, down sendromlu, fiziksel engelli, özgül öğrenme güçlüğü tanısı almış yaklaşık 200 öğrencimiz var. 200 öğrenciye hizmet veren, 20'nin üzerinde de çalışanımız mevcut" dedi.

Öğrenci velisi Sema Eraşık: "EBA'daki dersler bizim için uygun değil"

Çocuğu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Sema Eraşık isimli veli de kurumların devlet desteği almasının gerektiğini ifade ederek, "Otizmli bir oğlum var. Birebir eğitim alıyoruz biz kurumlarımızdan. Şu an kurumlarımız kapalı olduğu için de çocuklarımız zor bir dönemden geçiyorlar. Zaten birebir eğitim almaları gerekiyor. EBA'da yayınlanan dersler bizlere yeterli değil, bizim için uygun değil. Kurumlarımıza devletimizin desteğinin devam etmesini istiyoruz. Onlara destek devam edilsin ki öğretmenlerimiz destekten yararlansın ve biz de bire bir eğitim alamaya devam edelim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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