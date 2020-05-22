(Özel) Otomobilin kovaladığı motosikletli kaza yaptı, ardından havaya ateş ederek kaçtı
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(Özel) Otomobilin kovaladığı motosikletli kaza yaptı, ardından havaya ateş ederek kaçtı

5 karayolunda bir otomobilin kovaladığı motosiklet sürücüsü, hakimiyetini kaybederek yere düştü.

(Özel) Otomobilin kovaladığı motosikletli kaza yaptı, ardından havaya ateş ederek kaçtı
22.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:53

E-5 karayolunda bir otomobilin kovaladığı motosiklet sürücüsü, hakimiyetini kaybederek yere düştü. Yere düştükten sonra havaya ateş eden motosikletli kaçarken, motosiklette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında E-5 karayolu Merter mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34VP 7897 plakalı otomobil, 48 SH 516 plakalı motosikleti kovalamaya başladı. Kovalamaca yaşanan kaza ile sona erdi. Motosiklet sürücüsü, kendine çarpan otomobile ve havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler motosiklette yaptıkları araştırmada poşet içine konulmuş uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine kazanın olduğu yere olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de çevrede inceleme yaptı.

"Olay yerinde motordan esrar gibi bir şey çıktı"

Olaya tanık olan Nurol Demirel, "3 el silah sesi duyuldu. Araç sahibi yolda giderken motora çarpıyor. Motosikletli giderken 3 el ateş ediyor motor sahibine. Ondan sonra bu tarafa doğru kaçmaya başladılar. Olay yerinde motordan esrar gibi bir şey çıktı. Motosiklette bir kişi gördüm. 30'lu yaşlarda, böyle hafif kiloluydu. Arkadan bir otomobil geliyordu, Toyota marka bir otomobil geliyordu, o ona çarpınca kaza oluşuyor. Motordakiler de araç sahibinin peşinden koşuyor. Silahla ateş edince bu tarafa doğru kaçmaya başladılar" şeklinde konuştu.

Polis, olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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