(Özel) Otel konforunda karantinası biten yaşlı teyze: "Meleklerin içerisine düştüm"
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(Özel) Otel konforunda karantinası biten yaşlı teyze: "Meleklerin içerisine düştüm"

(Özel) Otel konforunda karantinası biten yaşlı teyze:
08.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:15

Almanya ve Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşlarına, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuldukları yurtlarda konforlu hizmet sunuluyor.

Almanya ve Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşlarına, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuldukları yurtlarda konforlu hizmet sunuluyor. Almanya'dan gelen ve karantinaya alınan 68 yaşındaki Asuman Atabey, karantinanın çok güzel geçtiğini belirterek, "Meleklerin içerisine düştüm. Bu kadar hizmet, bu kadar ilgi hiç aklımdan geçmezdi" dedi.

Tüm dünyayı etkisi olan korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye'de de birçok tedbir uygulanıyor. Tedbirler kapsamında yurt dışından gelen veya getirilen vatandaşlar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karantinaya alınıyor. Bu kapsamda Mersin'de de bugüne kadar 7 ülkeden gelen 2 bin 92 Türk vatandaşı karantinaya alınırken, şu anda da 350 vatandaşın karantinası devam ediyor. İhtiyaçları Mersin Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanan Türk vatandaşları, odalarda tek kalıyor. Tüm ihtiyaçları giderilen misafirlere, hijyen seti, kişisel bakım ve temizlik malzemesi desteğinde de bulunuluyor. Ayrıca sağlık ekipleri tarafından düzenli olarak vatandaşların ateşleri ölçülerek, sağlık kontrolleri yapılıyor. Her gün dezenfekte işleminin de yapıldığı yurtta, Türk Kızılay ekipleri de vatandaşlara sıcak yemek dağıtıyor. Ramazan ayı dolayısıyla 5 öğün yemek dağıtan ekipler, vatandaşlara sınırsız internet, kantin ve psikolog imkanları da sunuyor.

"2 bin 92 kişiyi ağırladık"

Yaptıkları hizmetlerle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, bu süreçte yurt dışından gelen vatandaşları en iyi şekilde ağırlamak için bütün imkanları seferber ettiklerini dile getirdi. Devletin bütün imkanlarını vatandaşlara sunduklarını söyleyen Kaymak, "Bugüne kadar merkezde bin 720, Mersin genelinde 2 bin 92 vatandaşımızı misafir ettik. Şu anda Suudi Arabistan ve Almanya'dan 350 vatandaşımızı kız yurdumuzda ağırlıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat etmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Burada vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

"Meleklerin içerisine düştüm"

Almanya'dan gelerek karantinaya alınan 68 yaşındaki Asuman Atabey ise, 23 Nisan'da buraya geldiğini söyledi. Yurdu çok beğendiğini kaydeden Atabey, "Meleklerin içerisine düştüm. Bu kadar hizmet, bu kadar ilgi hiç aklımdan geçmezdi. Karantina çok güzel geçiyor. Her şeyi ile 4 dörtlük geçiyor. Vatandaşlar da korkmasınlar karantina diye. Korkulacak bir şey yok. Burası çok güzel" şeklinde konuştu.

Almanya'dan gelen 63 yaşındaki Kezban Önder de 18 yaşında evlenip Almanya'ya gittiğini ve 40 yıl orada yaşadığını ifade etti. O dönemde hep bir vatan özlemi ve hasreti çektiğini kaydeden Önder, "Her sene geliyorduk ama bu izinde çok özlem gideremiyorduk. Biz öyleydik çocuklarımız da öyle. Ben orada 4 tane çocuk büyüttüm, hepsi vatan, bayrak hepsi oydu bizim için. Ameliyat için gitmiştim. Fizik tedavi için sırf oraya gitmiştim zaten. Onu da olamadan vatanıma döndüm. Eğer bu imkan bize sunulmasaydı daha dönememiş olacaktım" diye konuştu.

"Vatanımıza kurban olurum"

Almanya'dan gelen 72 yaşındaki Leylim Erdoğan ise Almanya'da çocuklarının yanına gezmeye gittiğini söyledi. Herkese teşekkür eden Erdoğan, "Çok şükür Allah'ıma. Bugüne bize gösterdi. Buradaki herkes kardeş gibiydiler. Vatanımıza kurban olurum. Oradayken her zaman vatanı istedim. Bu virüs dolayısıyla 4 ay orada kaldım. Gelirken de hiçbir sıkıntı çekmedim, Allah herkese sağlık, mutluluk, huzur versin" ifadelerini kullandı.

"Herkes Türkiye'ye gelmek istiyor"

Suudi Arabistan'dan gelen Fatih Karaca da 27 yıldır Suudi Arabistan'da yaşadığı ifade etti. Orada yemek sektöründe çalıştığını dile getiren Karaca, "Her şey bu salgın öncesine kadar çok güzeldi. Karantinadan sonra olanlar oldu. Ekonomik sıkıntılar çekmeye başladık. Biz de buraya gelmek istedik. Herkes sıkıntılı, herkes Türkiye'ye gelmek istiyor. Biz geldiğimiz için çok mutluyuz. Gerçekten ilk günden beri bizimle çok ilgilendiler. Herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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