Özel oscarlar sahiplerini buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özel oscarlar sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Özel oscarlar sahiplerini buldu

'5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü' münasebetiyle Erzurum'da düzenlenen etkinlikte ulusal ve uluslararası alanda derece elde eden özel sporcular ile bedensel engelli sporculara ödülleri verildi.

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - '5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü' münasebetiyle Erzurum'da düzenlenen etkinlikte ulusal ve uluslararası alanda derece elde eden özel sporcular ile bedensel engelli sporculara ödülleri verildi. Özellikle özel sporcuların spor gösterileri ayakta alkışlandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü '5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü' münasebetiyle Yakutiye Spor Salonu'nda özel sporcular ile bedensel engelli şampiyonlar için ödül töreni düzenlendi. Cimnastik, Karate ve Taekwondocuların da gösteri yaptığı etkinlikte özellikle özel sporcuların yaptıkları Cimnastik gösterisi yoğun alkış aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan etkinlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bar ekipleri gösteri yaptı. Törende özel sporcuların yanı sıra Tekerlekli Sandalye Curling Milli takımı, işitme engelli şampiyon karateci Volkan Kardeşler ile İşitme Engelliler olimpiyat şampiyonu Erkan Esenboğa ve dünyada adeta bileği bükülmeyen bilek güreşi dünya şampiyonu Gökhan Seven plaketle ödüllendirildi.

Ayrıca Dünya Gönüllüler günü için düzenlenen 3x3 basketbol turnuvası ile 'Evimin Sultanları' voleybol turnuvası ile gönüllüler gününe katkı sağlayan sporcularda ödüllendirildi. Yakutiye Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde sporculara ödülleri Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Abdullah Keleşoğlu, Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile Aziziye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Hancı tarafından verildi.

Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak, Erzurum'u ve ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil eden özel sporcularımızın yanı sıra bedensel ve işitme engelli sporcularımıza bundan sonraki spor yaşantılarında başarı dileklerini ileterek, ödül törenine katılımlarından ötürü kutladı. - ERZURUM

Özel oscarlar sahiplerini buldu

Özel oscarlar sahiplerini buldu

Özel oscarlar sahiplerini buldu

Özel oscarlar sahiplerini buldu

Özel oscarlar sahiplerini buldu

Özel oscarlar sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title