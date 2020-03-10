(Özel) Ortaokul öğrencilerinden anlamlı etkinlik
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Düzce, İdlib, Güncel

(Özel) Ortaokul öğrencilerinden anlamlı etkinlik

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ortaokul öğrencileri harçlıklarını biriktirerek aldıkları fidanları İdlib şehitlerinin adına okullarının bahçesine diktiler.

10.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:51
(Özel) Ortaokul öğrencilerinden anlamlı etkinlik

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ortaokul öğrencileri harçlıklarını biriktirerek aldıkları fidanları İdlib şehitlerinin adına okullarının bahçesine diktiler.


Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri, Fen Bilgisi Öğretmeni Mehmet Malakcıoğlu'nun organize ettiği etkinlikle harçlıklarını biriktirerek fidan aldı. Aldıkları fidanları ise İdlib Şehitleri anısına okul bahçesinde toprakla buluşturan öğrenciler, büyük bir duyarlılık sergiledi.


Daha önce de harçlıklarını biriktirerek aldıkları fidanları, Çanakkale Şehitleri anısına toprakla buluşturan öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Sınıf Öğretmeni Mehmet Malakcıoğlu, "Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.


Öğrenciler ise; "Harçlıklarıyla aldıkları fidanları İdlib şehitleri anısına okul bahçesine dikmekten dolayı hem mutlu olduklarını hem de hüzünlendiklerini söylediler. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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