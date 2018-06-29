İstanbul'da Ortağı Tarafından Dolandırılan Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı

İstanbul'da Başakşehir ilçesinde tekstil atölyesi işleten Hatice Kökcü, ortak iş yapacağı Muhsin K. tarafından daha büyük bir dükkan tutma vaadiyle dolandırıldı. Gecenin geç saatlerinde, atölyedeki malzemeleri başka bir dükkana taşıyacağız diyerek kamyonete yükleyen Muhsin K.malzemelerle birlikte kayıplara karıştı.

60 BİN LİRA DEĞERİNDE MALZEME ÇALINDI

Olay, geçtiğimiz pazartesi akşamı Başakşehir Bayramtepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre tekstil atölyesi işleten Hatice Kökcü, bir arkadaşı aracılığıyla Muhsin K. ile tanıştı. İkili sonrasında birlikte ortak iş yapma kararı aldı. Daha sonra Muhsin K. isimli vatandaş, daha büyük bir dükkan tuttuğunu ve malzemeleri oraya taşıyacağını söyleyerek Hatice Kökcü'nün dükkanındaki malzemeleri bir kamyonete yükleyerek kayıplara karıştı. Yaklaşık 60 Bin Türk Lirası değerindeki malzemelerinin çalındığını fark eden Hatice Kökcü, polise şikayette bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

BÜYÜK BİR DÜKKANA TAŞINACAĞIZ DİYEREK MALZEMELERİ ARABAYA YÜKLEDİ

Ortağı tarafından dolandırıldığını ifade eden Hatice Kökcü, "Bir arkadaşım sayesinde Muhsin K. isimli şahısla tanıştık. Ortak iş yapacağız diye konuştuk ve ortaklık kararı aldık. Benim kurulu bir düzenim, tekstil atölyem vardı. Daha büyük bir dükkana taşınacağız diye oradaki malzemelerimi arabaya yükledi. Bana telefon etti. Ben malzemeleri arabaya yükledim, senin yanına geliyorum dedi. Ben bekledim. Ondan sonra gelmeyince telefonla aradım. Telefonlarımı açmadı. Bütün malzememi aldı kaçtı. Telefonla görüşebiliyorum. Mesaj atıyor bana ama malzemeyi getirmiyor.

TEHDİT VAR, TACİZ VAR

Tehdit var, taciz var. Beni mağdur etti. Bütün malzemelerimi aldı, götürdü. Ben bulunmasını istiyorum. İki evladım var, onlara bakıyorum. Dükkanda 15 tane tekstil makinem vardı. Bir atölyede lazım olan her şeyim vardı. Daha büyük bir yer tutarız diyerek bütün malzemeleri arabaya yükledi, götürdü" diye konuştu.