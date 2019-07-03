(Özel) Orta Asya'nın bozkırları değil, Erciyes Dağı'nın etekleri

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde üç kardeş, yazın 600 koyuna çobanlık yaparak ailelerine yardım ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Erciyes Dağı'nın eteklerinde kurulu Sindelhöyük Mahallesi'nde Zuhal, Dilara ve Dilaver Çobanoğlu isimli üç kardeş, okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte besicilikle uğraşan ailelerine yardım ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte 600 koyunu otlatmaya çıkaran kardeşler, Orta Asya'nın bozkırlarını andıran arazide koyunlara çobanlık ediyor. Ata binen ve av tüfeğini de yanlarına alan Çobanoğlu kardeşler, her türlü tehlikeye karşı tedbirli davranıyor.

Liseyi bu yıl bitirerek üniversite sınavına giren ve en büyük hayali olan veterinerliği kazanmak istediğini söyleyen Dilara Çobanoğlu, "Yaz tatilinde evdeyiz ve ailemize yardım ediyoruz. 600 tane koyunumuz var, onları otlatıyoruz. Yanıma tüfek aldım, çünkü hayvanları otlatırken çok kurt denk geliyor. Hem onları hem de kendimizi korumaya çalışıyoruz. Okullar açılana kadar da ailemize bu şekilde destek olacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA