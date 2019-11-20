(ÖZEL) Önce kaza yaptılar, sonra kameraya el salladılar

20.11.2019 09:11 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:17

Beylikdüzü'nde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, arkadaşlarıyla tur attığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, araçta bulunan gençlerin pişkin tavırlarla kendisini görüntüleyen kameraya el sallaması pes dedirtti.



Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Gonca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulların ilk ara tatile girmesiyle arkadaşlarıyla gezmek isteyen A.S (15), annesinin 34 FM 3425 plakalı aracını alıp 4 arkadaşıyla birlikte Beylikdüzü'nde tur atmaya başladı. Bu sırada eve gitmekte olan üniversite öğrencisi Elçin Mutlu (24), yolun karşısına geçtiği sırada hızla gelen A.S.'nin idaresindeki aracın çarpmasıyla havaya fırlayıp yere düştü. Kazayı görenler olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kadını Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza yapan sürücünün 15 yaşındaki ehliyetsiz bir lise öğrencisi olduğunu gören trafik polisi, genç ehliyetsiz sürücüye alkol kontrolü gerçekleştirdi ve kazayla ilgili tutanak tuttu.



Araçta bulunan gençlerin kameraya el sallaması pes dedirtti



Kaza sonrası annesini arayan A.S.'nin kısa süre sonra annesi de olay yerine geldi. Oğlunun yaptığı kaza sonrası telaşlanan anne yaralı genç kızın durumu hakkında bilgi aldı. Kazanın şokunu erken atlatan gençlerin ise rahat tavırları gözlerden kaçmadı. İfadesi alınmak için polis merkezine götürülen gençler polis arabasına bineceği esnada dönerek kameralara el salladı. Polis olay yerindeki işlemlerinin ardından kazaya karışan arabayı Yediemin Otoparkı'na çektirdi. Hastaneye kaldırılan Elçin Mutlu'nun ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA