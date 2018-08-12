Önce Araçların Tekerlerini Patlattılar Sonra Depoyu Soydular

Sultanbeyli'de inşaat firmasının deposunu soyan hırsızlar takip edilmemek için depo önündeki araçların tekerlerini patlattı. Hırsızların rahat tavırları pes dedirtirken, yaşanan hırsızlık anı ve tekerlerin patlatılması saniye saniye kameralara yansıdı.

Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de meydana geldi. Sabah 06.00 sıralarında minibüsle bir inşaat firması deposunun önüne gelen 5 şüpheli depoyu soydu. Minibüsü deponun kapısına yanaştıran hırsızlar, yaklaşık 50 bin liralık inşaat malzemesini kısa sürede araçlarına yüklediler. Şüphelilerden bir kısmı depodaki malzemeleri taşırken bir şüpheli ise deponun önünde park halinde bulunan araçların tekerlerini patlattı.

Hırsızlık anı kamerada

Rahat tavırları görenleri hayrete düşüren hırsızların soygun ve tekerleri patlatma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde şüpheliler minibüsle depo önüne geliyor. Hızla minibüsten inen zanlılar depo önünde bulunan bakır telleri araçlarına yüklüyor. Bu sırada bir şüphelinin depo kapısını açmaya çalıştığı görülürken, biri ise park halindeki araçların tekerlerini olası bir takibi engellemek için patlatıyor. Depo kapısını açmayı başaran hırsızlar, hızlı bir şekilde depodaki malları minibüse yüklüyor.

Soyguncuların daha sonra aynı minibüsle olay yerinden kaçtıkları kameralara yansıyor. - İSTANBUL