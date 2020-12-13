"Özel okullarda uzaktan eğitimin hukuki karşılığı ücret iadesidir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Özel okullarda uzaktan eğitimin hukuki karşılığı ücret iadesidir"

13.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:24

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, pandemi döneminde uzaktan öğretime geçen özel okullar ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Özel okullarda uzaktan eğitimin hukuki karşılığı ücret iadesidir" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, pandemi döneminde uzaktan öğretime geçen özel okullar ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Özel okullarda uzaktan eğitimin hukuki karşılığı ücret iadesidir" dedi.

Öğrencilerin özel okullara gönderilme sebebinin eğitimin daha iyi olduğunu ve okulların kapatılması ile de çocukların eğitim alamadığını söyleyen Mahmut Şahin, "Mart ve Haziran arasında pandemi sebebi ile okulların kapatılması, çocukların eğitim alamamasına sebep oldu. Özel okula velilerin çocuklarını yazdırmasının sebebi özel okullarda eğitimin daha iyi olması, ortamın daha iyi olması, dersliklerin daha iyi olması, yemek hanesinin daha iyi olması, korumasının, güvenliğinin olması, oyun alanlarının olmasıdır. Yani ödenen bedel okulun ortamınadır. Pandemi sebebi ile okullar kapatılınca çocuklar uzaktan eğitim geçtiler. Burada veli, yüz yüze eğitim için çocuğunun oraya fiziki olarak gitmesi için o bedeli verdi fakat çocuk gidemedi. Bunun hukuki karşılığı kesinlikle o bedellerin geri iadesidir. O üç aylık ücretin iadesidir. Hakem heyetlerinden bu iadeler başlayınca, özel okullar Milli Eğitime baskı yapmaya başladılar ve bir görüş yazısı istendi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan de bu özel eğitimle alakalı birimden bir yazı gitti. Yani dendi ki uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yerini tutar dendi" dedi.

Özeli okullara öğrencilerini yollayan velilerin hukuki süreci başlatması gerektiğini söyleyen Şahin, "Eğer uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yerini tutar ise lütfen 800 bin öğretmene ve binlerce okula masraf etmeyelim. Çocuklar internetten girsinler takip etsinler. Yapılan sözleşmeler yüz yüze eğitim sözleşmesi olduğu için yerine gelmediğinde tüketici kanununa göre ayıplı hizmet olur ve bedeli iade edilir. Ben kanuna uymayan, hukuka da uymayan bir konuda sadece ikilemde kalındığı için Milli Eğitim Bakanlığının bir görüş yazısına istinaden bu kararların verilmesini çok doğru bulmuyorum. Yasalar ve hukuka yarar vermez, zarar verir. Veliler kesinlikle bu noktada takiplerini yapsınlar hakem heyetleri aleyhlerine karar verir ise şayet tüketici mahkemelerine şikayette bulunsunlar. Burada bir sözleşme var ve bu sözleşmenin esas unsuru yüz yüze eğitimdir. Yüz yüze eğitim vermemişseniz eğer sözleşmenin şartları yerine gelmemiştir, ayıplı hizmet olmuştur ve bedelin geri iade edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Malatya'da özel okuldan velilere ücret iadesi
Malatya'da özel okuldan velilere ücret iadesi
- 'Özel eğitimlerde pandemi ücret iadesi konusu henüz kesinleşmedi'- Avukat Emir Akpınar: 'Kurumlar uzaktan hizmetlerine devam ettikleri için...
- "Özel eğitimlerde pandemi ücret iadesi konusu henüz kesinleşmedi"- Avukat Emir Akpınar: "Kurumlar uzaktan hizmetlerine devam ettikleri için...
(VAN - Özel) Engelli öğrenciler uzaktan eğitimle ders işliyor
(VAN - Özel) Engelli öğrenciler uzaktan eğitimle ders işliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki Gülben Ergen Demet Özdemir
Spor Neymar Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Bakan Çocuk Aralık Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Özel okullarda uzaktan eğitimin hukuki karşılığı ücret iadesidir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 13:39:07. #1.15#
title