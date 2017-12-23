Özel Okullarda "bursluluk Sınavları" Devam Ediyor

Bugün de İdea ve Era Koleji tarafından düzenlenen bursluluk sınavları vardı. Sabah saatlerinden başlayarak peş peşe oturumlar halinde yapılan sınavlara çok sayıda öğrenci girdi. İdea ve Era Koleji'nin bursluluk sınavlarının yarın da devam edeceği öğrenildi.

BURS SINAVLARININ TARİHİ KONUSU GÜNDEM OLDU

Hatırlanacağı üzere Bursa İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, özel okul ve özel öğretim kursları için bursluluk sınavlarının ilgili yönetmelik hükümlerine göre ocak-şubat-mart aylarında yapılabileceğini bir yazıyla tüm okul ve özel öğretim kurslarına hatırlatmıştı. Bazı okullar sınav tarihlerini değiştirmiş, bazıları ise yazılı bildirimi dikkate almamayı tercih etmişti.