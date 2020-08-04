Özel okullara en çok şikayet iade edilmeyen ücretlerden geldi
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Özel okullara en çok şikayet iade edilmeyen ücretlerden geldi

Pandeminin en çok etkilediği sektörlerden biri de eğitim kurumları oldu.

Özel okullara en çok şikayet iade edilmeyen ücretlerden geldi
04.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:55
Pandeminin en çok etkilediği sektörlerden biri de eğitim kurumları oldu. Karantina dönemiyle birlikte eğitimleri online üzerinden almaya başlayan tüketicilerin şikayetleri de farklılaştı. Özel okullara en çok şikayet iade edilmeyen ücretlerden geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, milyonlarca veliyi ve öğrenciyi etkileyen eğitim sistemini kökten değiştirdi. Alınan önlemlerle birlikte evlerine kapanan öğrenciler eğitimlerine online platformlardan devam etti. İşlerini evlerinden sürdüren çalışanlarsa bu dönemde kendilerini adeta mesleki eğitimlere adadı. Bu doğrultuda gerçekleştirilen şikayetlerin seyri de değişim gösterdi. Şikayetvar, pandemi ve normalleşme döneminde en çok şikayet edilen özel eğitim kurumlarının ne olduğunu, özel okulların pandemi sınavının nasıl şekillendiğini ve özel eğitim sektörünü mercek altına alan bir çalışma hazırladı.

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ŞİKAYET ARTIŞ ORANI YÜZDE 326

Şikayetvar'ın verilerine göre 2020'nin Mart-Nisan-Mayıs aylarında bir önceki yıla göre şikayet oranı yüzde 326 artarak 12 bin 174 oldu. Bu dönemde özel eğitim kurumlarıyla ilgili şikayetleri çözüme kavuşturulan ve memnun edilen ziyaretçilerin sayısı ise yüzde 215 arttı.

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI ŞİKAYETLERİ YÜZDE 683 ARTTI

2019'un Mart-Nisan ve Mayıs verileriyle 2020'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında eğitim danışmanlığı sektörünün şikayet oranı yüzde 683 artış gösterdi. Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nda yaşanan teknik sorunlar ve özel eğitim danışmanlığı şirketlerinin para iadeleriyle ilgili sıkıntı yaşatması bu hızlı yükselişin ana nedenleri olarak gösterilebilir.

Öte yandan özel yurtlarda şikayet oranı yüzde 256 olurken,  özel kurslardaki artış oranı yüzde 227'yi, üniversitelerde yüzde 98'i buldu. Mesleki kurslar (yüzde 115) ve yabancı dil kursları (yüzde 14) şikayet oranlarında artış gösteren diğer kurumlar arasında yer aldı.

ÖZEL OKULLARDA ŞİKAYET ORANI YÜZDE 15 DÜŞTÜ

2019'un Mart-Nisan ve Mayıs dönemiyle 2020'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında en dikkat çeken sonuçlardan biri özel okullarda yaşandı. Şikayetvar verilerine göre pandemi döneminde online eğitim veren özel okulların şikayet oranı yüzde 15 düşüş gösterdi. Bu düşüşün sebebi, öğrencilerin okullara gitmemesi nedeniyle özel okullarla ilgili rutin şikayetlerin azalması ve pandemi nedeniyle erken kayıtların geçen yıla oranla düşüş göstermesi olabileceği belirtildi.

EN ÇOK ŞİKAYET YEMEK VE SERVİS ÜCRETİ İADELERİNDEN GELDİ 

Her ne kadar bir önceki yılın aynı dönemine göre özel okullarla ilgili şikayet sayısı düşüş gösterse de velilerin şikayet konuları değişti ve tek bir noktada toplandı. Şikayetvar verilerine göre pandemi ve normalleşme döneminde servis ve yemek ücretleri özel okullarla ilgili en çok şikayet edilen konu oldu. Derslerin online platformlar üzerinden gerçekleştiği bu dönemde veliler okullara gitmeyen çocuklarının yemek ve servis hizmetinden yararlanmadığını ve özel okullara ödenen bu ücretlerin geri verilmesi talebinde bulunarak özel okulları şikayet etti. Teşvik paralarının ödenmesinde sıkıntı yaşanması ve çok geç yatırılması, uzaktan eğitimde yaşanan sıkıntılarsa öne çıkan diğer şikayet konuları oldu.

PANDEMİDE DÜŞÜŞTE OLAN EĞİTİM SEKTÖRLERİ

Şikayetvar'dan elde edilen verilere göre incelenilen bu dönemde pandemi nedeniyle kapalı olan sürücü kurslarının şikayet oranında geçmiş yıla göre yüzde 49'luk bir düşüş gerçekleşirken tercüme bürolarında düşüş oranı yüzde 60 oldu. 

NORMALLEŞME DÖNEMİNDE EĞİTİM SEKTÖRÜ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Pandemi döneminin yaşandığı Mart-Nisan ve Mayıs aylarıyla normalleşme sürecine ilk adımların atıldığı Haziran ayı karşılaştırıldığında eğitim alanda değişimlerin yaşandığı gözlemleniyor. Sürücü kursları Mart-Nisan ve Mayıs aylarına göre Haziran ayında yüzde 73'lük, kreş/anaokulları yüzde 59'luk, özel okullar yüzde 45'lik, üniversitelerse yüzde 40'lık şikayet artış oranına ulaştı. Bu da normalleşme süreciyle birlikte eğitim alanında daha çok talebin olduğuna ve şikayet sayılarının da yükselişe geçtiğine işaret ediyor.

NORMALLEŞME DÖNEMİNDE EĞİTİM DANIŞMANLIĞINDA ŞİKAYET ORANI YÜZDE 147 DÜŞTÜ

Pandemiyle birlikte evlere kapanan insanlar kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vererek bu alanda hizmet sunan online eğitim siteleriyle meslek kurslarına yoğunlaşmışlardı. Normalleşmeyle birlikte karantinadan yavaş yavaş çıkmaya başlayan insanların tüketim davranışları da değişim gösterdi. Şikayetvar verilerine göre Mart-Nisan ve Mayıs aylarıyla Haziran ayı verileri karşılaştırıldığında karantina döneminde yoğunlaşılan kişisel ve mesleki gelişim hizmetleri sektöründe şikayet oranlarında da bir düşüş yaşandığı dikkat çekiyor. Bu düşüş oranlarının online eğitim sektöründe yüzde 147, kitapevlerinde yüzde 126 ve mesleki kurslarda yüzde 82 düzeyinde olduğu gözlemleniyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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