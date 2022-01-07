Özel okullar zamlandı mı? Özel okullara, kolejlere zam mı geldi?

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), 2022-2023 eğitim öğretim döneminde okul ücretlerine gelecek azami fiyat artışını yüzde 62,98 olarak açıkladı. Ancak daha sonra güncelleme yapıldı. Peki, Özel okullara, kolejlere zam mı geldi? Özel okullar zamlandı mı?

ÖZEL OKULLAR ZAMLANDI MI?

Azami fiyat artış oranının yüzde 62,98 olarak açıklandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir. Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır."

AÇIKLAMA KALDIRILDI

TÖZOK, yaptığı paylaşımı bir süre sonra kaldırarak yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün kamuoyuyla paylaşılan metin, yönetmeliğe atıf yapılarak belirtilmiş bir açıklamaydı. Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır. Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenecektir."

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