Özel okullar zaman açılacak? 1 Şubat kabine toplantısı kararları! Özel okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona ererken özel okulların açılış tarihi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Corona virüsü sebebiyle eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Özel okullar zaman açılacak? 1 Şubat kabine toplantısı kararları! Özel okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Özel okullar zaman açılacak? Kabine toplantısı sona ererken milyonlarca öğrenci özel okulların açılış tarihi ile ilgili son durumu merak ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatile devam ederken okulların açılmasını iple çekiyordu. Konuya yönelik olarak kabine toplantısı sonrası açıklama geldi. Koronavirüs sürecinde Özel okullar zaman açılacak? 2021 Özel okullarda yüz yüze eğitim ne zaman?

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan özel okulların ve diğer okullar ile ilgili "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak " dedi.

KÖY OKULLARINDA 15 ŞUBAT'TA EĞİTİM ÖĞRETİM BAŞLAYACAK



Bilim insanlarımızın görüşlerinin yanında her kesimden gelen seslere kulak veriyoruz. Kabinemizin bugünkü toplantısında bu değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde tekrar yaptık. Uzaktan eğitimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılğı dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını tamamladık. Ancak vaka artışı yaşanması halinde yeniden ara verilbilecek.

ÖZEL OKULLAR 1 MART'TAN İTİBAREN HAZIRLIKLARA BAŞLAYACAK!

Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

Vaka sayılarındak iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar sürdürülecek. Esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak takvimi başlatmayı planlıyoruz.

Belediyelerden, organize bölgelerin yönetimlerinden il hıfzıssıha kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum.

Bu duygularla sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."