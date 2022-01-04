Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 2022-2023 eğitim öğretim döneminde özel okul ücretlerine gelen azami fiyat artışını yüzde 62,98 olarak duyurmuştu. Daha sonra söz konusu paylaşımı kaldırarak geri adım atan TÖZOK, ücretlerin TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak düzenleneceğini açıkladı. Özel okul ücretleri ne kadar2022? 2022 Özel okul zammı ne kadar? detaylar haberimizde.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

İlk yapılan paylaşımda TÖZOK, "MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir. Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır." ifadelerine yer vermişti.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet