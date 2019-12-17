Özel okul öğrencilerine eğitim desteği belli oldu

17.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:57

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından, özel okullarda önceki yıllarda eğitim-öğretim desteği alan ve hala öğrenimine devam eden öğrenciler için 2019-2020 eğitim-öğretim yılındaki destek miktarı belli oldu. Destek tutarı 3 bin 960 liradan başlayacak.

Özel okullarda öğrenim gören ve önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp, öğretim kademesini tamamlayan öğrencilere 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında, eğitim ve öğretim desteğine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre eğitim desteği ilkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıflar için 3 bin 960 lira, ortaokul 6, 7 ve 8'inci sınıflar için 4 bin 610 lira, ortaöğretim 10, 11, 12'nci sınıflar ile 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hazırlık sınıfında eğitim desteği alan ve bu eğitim öğretim yılında 9'uncu sınıfa devam edenler için de 4 bin 610 lira olarak belirlendi.Eğitim ve öğretim desteği, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018 yılında yaptığı açıklamada, özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltıp kaldırma kararı aldıklarını söylemişti. Bu kapsamda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında eğitim-öğretim desteği kapsamına yeni öğrenci alınmadı.

Kaynak: DHA