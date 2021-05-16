Özel okul dernekleri, kademeli normalleşmede eğitim çalışanlarının aşılanmasına hız verilmesini istedi
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Özel okul dernekleri, kademeli normalleşmede eğitim çalışanlarının aşılanmasına hız verilmesini istedi

Özel okul dernekleri, kademeli normalleşmede eğitim çalışanlarının aşılanmasına hız verilmesini istedi
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Özel okul alanında faaliyet yürüten beş dernekten yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında 17 Mayıs'ta başlayacak kademeli normalleşme döneminde, öğretmenlere yönelik aşılamanın hızlandırılması ve bütün sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesi istendi.

Özel okul alanında faaliyet yürüten beş dernekten yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında 17 Mayıs'ta başlayacak kademeli normalleşme döneminde, öğretmenlere yönelik aşılamanın hızlandırılması ve bütün sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesi istendi.

Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) tarafından ortak yapılan açıklamada, 2020'nin mart ayında başlayan salgın sürecinde okulların ilk kapanan kurumlar arasında yer aldığı belirtildi.

O dönemden bu yana kısa sürelerde seyreltilmiş şekilde bazı sınıflarda yüz yüze eğitim yapılsa da, çoğunlukla uzaktan öğretim gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, başta TÜBİTAK olmak üzere son dönemde birçok kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan raporlarda, uzaktan eğitime katılımın özellikle resmi okullarda az olduğu ve öğrencilerin öğretimden faydalanmasının istenen seviyede olmadığı tespiti yapıldığı aktarıldı.

Okulların kapalı olduğu dönemlerde öğrencilerin kayıt dışı eğitim almaya çalışması sorununun yaşandığı kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Uzaktan öğretim, başta öğretmenler olmak üzere öğrencileri ve velileri de yormuştur. Öğrencilerde öğrenme kayıpları yanında psikolojik, sosyal ve fiziksel kayıplar oluşmuş ve ekran bağımlılığı artmıştır. Dünya genelinde okulları en uzun süre yüz yüze eğitime kapatan ülkelerden birisi durumuna düşmemiz kabul edilebilir değildir. Salgının yayılmasında eğitim kurumlarının payı olmadığını tüm yetkililerin açıklamalarından biliyoruz. Bütün bu gerekçelerle okulların yüz yüze eğitime başlamasının bir ülke ödevi olduğuna inanıyoruz. Kısmi normalleşmeye geçeceğimiz 17 Mayıs sonrasında öncelikli isteğimiz, öğretmenlere başlayan aşılamanın hızlandırılması ve yüz yüze eğitimin bütün sınıflarda hemen başlatılmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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