Özel öğrencilerle ilgilenen antrenöre teşekkür belgesi verildi

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de özel öğrencilere eğitim veren Okçuluk Antrenörü Gökhan Cengiz'e, Vali Cevdet Atay tarafından teşekkür belgesi verildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, özel vatandaşları tespit ederek onları okçuluğa yönlendiren antrenör Gökhan Cengiz'i makamında ağırladı. Görüşmede; Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan da yer aldı. Vali Atay, başarılarından dolayı Cengiz'e teşekkür belgesi takdim etti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Yerel