Özel öğrencilerin para ödüllü yarışması
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Özel öğrencilerin para ödüllü yarışması

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Haberler | Yerel

- Özel öğrencilerin para ödüllü yarışması Okula adaptasyonlarını sağlamak ve bilgilerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen 'Kim öğrenmek ister' isimli yarışma heyecanlı anlara sebep oluyor Kütahya'da, özel eğitim öğrencileri için hazırlanan 'Kim öğrenmek ister' yarışması hem öğretiyor, hem...

- Özel öğrencilerin para ödüllü yarışması

Okula adaptasyonlarını sağlamak ve bilgilerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen 'Kim öğrenmek ister' isimli yarışma heyecanlı anlara sebep oluyor

KÜTAHYA - Kütahya'da, özel eğitim öğrencileri için hazırlanan 'Kim öğrenmek ister' yarışması hem öğretiyor, hem de kazandırıyor.

Kütahya Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu'nda, uzaktan eğitim dönemi sonrasında sınıflarına dönen öğrencilere, okula adaptasyonlarını sağlamak ve bilgilerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen 'Kim öğrenmek ister' isimli yarışma heyecanlı anlara sebep oluyor. Proje yürütücüsü ve okul öğretmenlerinden İsmet Gevrek, "Pandemi sürecinde öğrencilerimiz çok sıkıldılar. Dönüşlerinden çok heyecanlı geldiler. Öğrencilerimiz için eğlence olsun amacı ile heyecanlarına ortak olmak amacı ile 'Kim öğrenmek ister' adından bir yarışma hazırladık. Öğretmen arkadaşlarımız sınıflarında verecekleri kazanımlarını hazırladılar. Öğrencilerimiz severek yarışıyorlar, eğleniyorlar bizlerde bu konuda sevinçliyiz. Yarışmanın bir diğer katkısı ise para ödülü olması, öğrencilerimiz belki de hayatlarında ilk defa emekleri ile para kazanmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Yarışma ile bazı öğrencilerimiz tüm soruları doğru cevapladı ve büyük ödülü aldı, evden eğitime devam eden bazı öğrencilerimiz ise bu yarışma sayesinden ilk defa okula gelerek topluluk önünde insanların karşısına çıktılar ailelerde bu konuda çok mutlular. Yarışmada sorulan sorular ile de öğrencilerimiz için telafi eğitimi oluyor, bilgilerini buradaki sorular ile pekiştirmiş oluyorlar" dedi.

Yarışmadan dolayı duydukları mutluluğu ifade eden özel eğitim öğrencileri ise, emeğe geçenlere teşekkür ederek, etkinliğin eğitici bir yarışma olduğunu dile getirdiler.

Özel öğrencilerin para ödüllü yarışması
Özel öğrencilerin para ödüllü yarışması
Özel öğrencilerin para ödüllü yarışması
Özel öğrencilerin para ödüllü yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu

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