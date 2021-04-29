Özel öğrencilerin "mutfak atölyesi" etkinliği
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Özel öğrencilerin "mutfak atölyesi" etkinliği

Özel öğrencilerin 'mutfak atölyesi' etkinliği
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nun "Özel Eller Yöresel Lezzetler eTwinning" projesi kapsamında 10 ilden 90 zihinsel engelli öğrencinin katıldığı etkinlikler un kurabiyesi yapımıyla tamamlandı.

Kayseri İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nun "Özel Eller Yöresel Lezzetler eTwinning" projesi kapsamında 10 ilden 90 zihinsel engelli öğrencinin katıldığı etkinlikler un kurabiyesi yapımıyla tamamlandı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, farklı illerde yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim alan özel öğrenciler ile öğretmenlerinin sanal ortamda bir araya geldiği projenin son etkinliğinde öğrenciler un kurabiyesi yaptı.

Un kurabiyesi etkinliğine 12. sınıf öğrencileri atölyede, diğer sınıflar ise evlerinden katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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