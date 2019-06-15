Özel öğrencilerin mezuniyet sevinci

Antalya'da Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından

düzenlenen mezuniyet töreninde 22 öğrenci mezuniyet belgelerini alarak, kep atma heyecanı

yaşadı.

Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen törene, öğretmenler ve özel bireylerin aileleri

katıldı.

Hazırladıkları gösterileri sergileyen özel bireyler, zeybek, roman havası gibi performanslarla renkli görüntüler oluşturdu.

Gösterilerin ardından mezuniyet belgelerini alan özel öğrenciler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Mezun olan öğrenciler adına konuşan Ali Han Gezer, Mustafa Kemal Atatürk'ün yıllar önce yaktığı meşalede birer kıvılcım olduklarını ifade etti.

Büyük bir heyecan duyduklarını belirten Gezer, gurur ve minnetle dolu olduklarını aktardı.

Kaynak: AA